Educador Ney Vilela afirma que educação brasileira "socializa", mas "não instrui"

Comentando o fato de que até o dia 5 de setembro, próxima sexta-feira, professores e gestores escolares deverão selecionar os livros que irão para as salas de aula do ensino médio a partir de 2026, o educador, escritor e historiador são-carlense Ney Vilela, em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, afirma que a educação escolar tem dois objetivos: instruir e socializar.

De acordo com Ney Vilela, no período da ditadura militar o ensino instruía, ou seja, por meio do currículo oficial os estudantes recebiam o conhecimento necessário para sua formação. “Porém, isso era privilégio dos filhos das pessoas com maior poder aquisitivo, o que excluía a grande maioria”, afirmou.

Na contramão dessa situação, segundo Vilela, há cerca de 30 anos o ensino deixou de instruir e passou a apenas socializar. “A escola hoje pouco instrui. O governo federal está neste momento socializando o ensino médio, pagando para os alunos comparecerem às aulas, formando um arcabouço instrucional através de novos livros e equipamentos para toda a coletividade. Isso é socialização. Instrui? Muito pouco”, lamenta.

Segundo Vilela, ao se enveredar pelo ensino médio, a União também não leva em conta as diferenças regionais. “O segundo grau de ensino deveria ser uma responsabilidade dos governos estaduais. O governo federal está hegemonizando o ensino. E isso só é bom quando você tem uma sociedade que pode usufruir de tudo isso. Para tanto, seria necessário o aparato instrucional do primeiro grau.”

Vilela afirma que no Brasil a educação é cuidada “de ponta cabeça”. “É como construir uma casa começando pelo teto. O governo federal tem a responsabilidade do terceiro grau de ensino, assume o segundo grau e deixa para os municípios o primeiro grau, que é o ensino fundamental, como o nome já diz. O problema é que os municípios são os que têm menos recursos para garantir uma educação de qualidade. Assim, temos um sistema educacional incapaz de suprir suas prioridades.”

ESCOLHA DOS LIVROS – O Ministério da Educação (MEC) realizou recentemente um webinário para ajudar as escolas a navegarem por esses materiais e a escolherem as obras que melhor atendem aos currículos.

O PNLD é uma política pública executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, que disponibiliza obras didáticas, pedagógicas e literárias gratuitamente para as escolas públicas do país. Esses materiais são destinados a professores e estudantes.

MUDANÇAS NO ENSINO MÉDIO – A partir desta edição, as obras ofertadas passam a ser adequadas à implementação do novo modelo do ensino médio. Entre as mudanças, a carga horária dos estudantes passa a ser composta por dois blocos indissociáveis: o primeiro retoma as disciplinas obrigatórias, distribuídas em, no máximo, 1,8 mil horas.

O segundo bloco tem itinerários formativos que devem ocupar, no mínimo, 1,2 mil horas dos três anos do ensino médio, nos quais há disciplinas opcionais à escolha dos estudantes, conforme seus interesses e necessidades. Cada escola deve oferecer pelo menos dois itinerários.

Os livros seguem a mesma lógica. As obras da categoria 1 contemplam componentes curriculares como língua portuguesa, redação, línguas inglesa e espanhola, arte, educação física, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, física, química, biologia e educação digital. Segundo o MEC, as obras disponíveis buscam valorizar a singularidade de cada componente e promover sua integração com os demais da mesma área.

Já a categoria 2 do PNLD 2026-2029 apresenta projetos integradores articulados ao mundo do trabalho, aplicáveis tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos.

GUIAS E ORIENTAÇÕES – Para ajudar na escolha, já está disponível o Guia Digital com informações sobre todas as obras disponíveis. O FNDE disponibilizou também uma página com orientações e manuais sobre o PNLD Ensino Médio 2026-2029.

