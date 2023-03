Educação alerta pais e responsáveis sobre atualização da carteira de vacinação dos alunos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) está mobilizando gestores, professores e pais de alunos da Rede Municipal de Ensino sobre a importância da atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes na faixa de 0 a 14 anos.

A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde que realiza no próximo sábado, 18, das 8h às 14h, nas unidades básicas de saúde (UBS’s) do Cidade Aracy, Redenção, Santa Felícia e Vila São José um plantão para aumentar a cobertura vacinal no município e auxiliar na proteção contra diversas doenças.

Para mobilizar a comunidade escolar a SME determinou aos dirigentes de ensino que orientem pais e responsáveis dos alunos de 0 a 14 anos sobre a necessidade de levar a Caderneta de Vacinação para avaliação e receber as doses dos imunizantes em atraso que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação. Hoje a Rede Municipal de Ensino atende mais de 16 mil alunos.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, ressalta a importância da parceria com a Secretaria de Saúde e lembra que a imunização é um direito das crianças e adolescentes. “É importante os pais terem a consciência de que é preciso manter atualizada a carteira de vacinação dos seus filhos, porque a vacina é a melhor proteção para as crianças e adolescentes no sentido de se promover saúde e prevenir doenças que podem impactar inclusive na frequência escolar”, alertou.

Segundo Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, os índices vacinais sofreram quedas drásticas nos últimos anos. “Isso aumenta o risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas como a Poliomielite. Por esse motivo vamos realizar no próximo sábado a atualização da carteira de vacinação para a faixa etária de crianças e adolescentes menores de 15 anos”, explica a diretora.

Confira a cobertura das vacinas de rotina em São Carlos referente ao ano de 2022: Tríplice Viral D2 (47%); dTpa gestante (57%); HPV (59%); Febre Amarela (66%); Penta (76%); Hepatite B (76%); Meningocócica C (76%); Rotavírus Humano (77%); Pneumocócica (78%); Hepatite A (80%); Poliomielite (80%); Varicela (83%); DTP REF - 4 a 6 anos (83%), Tríplice Viral D1 (93%) e BCG (99%). A meta da maioria das vacinas fica entre 90 e 95%.

