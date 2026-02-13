Ecopontos funcionarão normalmente durante o Carnaval, informa o SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que os seis Ecopontos de São Carlos funcionarão normalmente durante o período de Carnaval. Não haverá qualquer alteração no atendimento entre sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira.

O horário de funcionamento permanece o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h

Endereços dos Ecopontos

São Carlos VIII: Rua Capitão Luiz Brandão, 1847 – esquina com Avenida Cônego A. Volpe

Jardim Paulistano: Rua Indalécio de Campos Pereira, 1120 – esquina com Rua Américo J. Canhoto

Jardim Medeiros: Rua Aristodemo Pelegrini, s/n – esquina com Rua João Genovez

Vida Nova (Planalto Verde): Avenida Regit Arab, 1205

Jardim Ipanema: Rua Miguel Petrucelli, s/n

Cidade Aracy: Avenida Arnoldo Almeida Pires, 1.507

O que pode ser descartado

Os Ecopontos recebem:

Resíduos de construção civil (até 1 m³)

Restos de poda (até 1 m³)

Móveis velhos e volumosos, como sofás, colchões e armários

Eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos

Pneus

Materiais recicláveis

Não são aceitos: gesso, espelhos, tintas, amianto e outros resíduos classificados como perigosos.

Para o descarte de resíduos da construção civil com volume superior a 1 m³, bem como de gesso, espelhos, telhas de amianto e demais materiais perigosos, é necessário contratar serviço particular de coleta, como empresas de caçambas cadastradas na Prefeitura e autorizadas a receber esse tipo de material, garantindo a destinação ambientalmente adequada.

Já as embalagens de tinta vazias devem ser encaminhadas por meio do sistema de logística reversa.

