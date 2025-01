Duplicação da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior na SP-318 avança; motoristas precisam ficar atentos

A duplicação de 31 quilômetros da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), do km 249 ao 254, de São Carlos ao entroncamento com a SP-255, em Rincão, segue avançando com diversas frentes de trabalho ao longo do trecho, que recebe um investimento de R$ 176 milhões. Cerca de 200 trabalhadores atualmente estão mobilizados na execução dos serviços.

A obra no segmento viário da SP-318, iniciada no final de maio de 2024, proporcionará condições mais seguras de tráfego no entroncamento entre as duas rodovias (SP-318 e SP-255), que conectam as cidades de São Carlos, Rincão e Araraquara, favorecendo a infraestrutura do corredor logístico Ribeirão Preto x São Carlos.

Do km 249 ao 254, a obra está em fase mais avançada, com a execução da base do pavimento e revestimento asfáltico, e com início da construção das drenagens superficiais para depois iniciar o acabamento de revestimento vegetal.

No dispositivo do km 253, aproxima-se a fase de lançamento das vigas sobre o viaduto que servirá de retorno em desnível após a segmentação total do fluxo de veículos. Os elementos de apoio necessários (vigas travessas) já estão executados e em breve receberão 4 vigas longarinas de 35m cada uma.

Do km 254 ao km 263, a obra está em fase de terraplenagem, sub-base de pavimento e drenagens profundas. O dispositivo do km 249 está em fase de terraplenagem e também de drenagem profunda. Na altura dos quilômetros 259, 263 e 274, são realizados serviços de limpeza e fundação dos viadutos nos dispositivos de retorno.

Mesmo com o período de chuvas frequentes, que inevitavelmente impactam no ritmo de qualquer obra, são executadas medidas preventivas para conservação dos serviços já executados e as equipes atuam na implantação de contenções transitórias para correta condução das águas, evitando retrabalhos e danos ao meio ambiente.

Com a modernização, a rodovia será constituída de duas novas faixas de rolamento. A obra de duplicação também inclui a construção de seis novos dispositivos de retorno ao longo do segmento, assim como a remodelação do dispositivo existente no km 269.

A implantação de novos dispositivos resultará na redução de acidentes causados pela travessia em nível, e consequentemente na diminuição de ocorrências de colisões frontais e transversais. A nova pista deve beneficiar diretamente os municípios de São Carlos, Rincão, Guatapará, Araraquara, Américo Brasiliense e Santa Lúcia, que juntas somam cerca de 550 mil moradores.

À medida que os serviços são executados e para a continuidade da obra, eventuais bloqueios e operações pare e siga podem ser realizados. Esse tipo de intervenção exige mais atenção de motoristas que trafegam pelo eixo, já que há impacto no tráfego e a necessidade de redução da velocidade.

Além disso, a Arteris ViaPaulista integra e apoia o Movimento Afaste-se, que tem como principal objetivo a proteção de colaboradores e outros profissionais que atuam nas pistas. A empresa reforça o alerta aos motoristas para que, ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, ou mesmo obras, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Outra orientação é reduzir a velocidade do veículo sempre que avistar a sinalização de indicação de obras.

SP-255

Na mesma região, também sob gestão da ViaPaulista, equipes atuam na duplicação de 29 quilômetros da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, (SP-255), entre o km 48+100 e 77+100, de Rincão a Araraquara.

O investimento da concessionária é de R$ 143 milhões. A previsão é de que grande parte dos serviços elementares, ou seja, os serviços principais, sejam concluídos até fevereiro de 2025.

Com frentes de trabalho simultâneas ao longo do trecho, as equipes atuam em serviços de terraplanagem, drenagem e na pavimentação das novas faixas. Além da duplicação das pistas no segmento, a obra inclui a construção de dois novos dispositivos de retorno, no km 65+080 e 56+900, além da remodelação de outros seis dispositivos.

