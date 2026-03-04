Docente da UFSCar recebe PrÃªmio SBQ de InovaÃ§Ã£o

O professor Bruno Campos Janegitz, do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação (DCNME-Ar) do Campus Araras da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), receberá o Prêmio SBQ de Inovação "Fernando Galembeck" durante a 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (49ª RASBQ), que acontece de 15 a 18 de junho, em Campinas (SP).

Criado em 2006, o Prêmio SBQ de Inovação "Fernando Galembeck" reconhece pesquisadores com trajetória marcada por competência científica, capacidade inovadora e contribuição consistente à ciência e à tecnologia no País. A distinção leva o nome de Fernando Galembeck, químico brasileiro e referência nacional na interface entre pesquisa acadêmica e aplicação tecnológica.

A entrega ocorre no contexto da 49ª RASBQ, que neste ano tem como tema "Química para a Soberania Nacional". A proposta destaca o papel estratégico da área no fortalecimento da soberania brasileira, especialmente no que diz respeito às reservas naturais, ao seu beneficiamento e ao desenvolvimento de tecnologias próprias. A Química atravessa setores como saúde, energia, agricultura, fontes renováveis, sustentabilidade e enfrentamento das emergências climáticas, com impacto direto na geração de conhecimento, inovação e desenvolvimento econômico.

Para Janegitz, receber o Prêmio SBQ de Inovação "Fernando Galembeck" reforça a importância de seguir investindo na área. "É um incentivo para continuarmos trabalhando na UFSCar com inovação, tanto na formação de recursos humanos quanto na geração de patentes. Também é um estímulo para que estudantes se envolvam com essa área, que é tão essencial para o Brasil, contribuindo para novos empregos e para a abertura de mercados", enfatiza.

Todos os detalhes sobre a 49ª RASBQ estão disponíveis em https://www.sbq.org.br/49ra.

Sobre a SBQ

Fundada em julho de 1977, a Sociedade Brasileira de Química (SQB) é a principal entidade representativa de Química área no Brasil. A instituição atua no desenvolvimento e consolidação da comunidade química brasileira, a divulgação da Química e de suas importantes relações, aplicações e consequências para o desenvolvimento do País e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Mais informações em https://www.sbq.org.br.

