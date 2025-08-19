(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Programa social

Djalma Nery articula parceria com IFSP para tentar reabrir Restaurantes Populares em São Carlos

Programa social servia mais de 2.000 refeições diárias em bairros carentes de São Carlos; investimento da SMAA supera R$ 6 milhões anuais para garantir segurança alimentar

19 Ago 2025 - 17h40Por Marco Rogério
: Restaurante Popular: as quatro unidades estão fechadas desde maio e o vereador Djalma Nery busca uma parceria para reabrir pelo menos duas unidades - Crédito: divulgação: Restaurante Popular: as quatro unidades estão fechadas desde maio e o vereador Djalma Nery busca uma parceria para reabrir pelo menos duas unidades - Crédito: divulgação

Uma parceria da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) pode resultar na reabertura de pelo menos dois restaurantes populares. O programa social está, desde o dia 19 de maio, com suas quatro unidades fechadas, deixando de atender milhares de usuários de baixa renda.

O vereador Djalma Nery afirmou, com exclusividade ao São Carlos Agora, que recentemente teve uma importante reunião na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, levando uma proposta de parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que funciona dentro da UFSCar.

“O IFSP tem uma cozinha recém-inaugurada, maravilhosa, que foi implantada graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Ivan Valente (PSOL), que enviou os recursos a nosso pedido. A cozinha ainda nem foi inaugurada e há um refeitório para 400 pessoas no local. Eles, do IFSP, fizeram a proposta de utilização da cozinha como cozinha piloto para a produção de alimentos, o que poderia resultar na reabertura de pelo menos duas unidades do programa Restaurante Popular enquanto ocorre a reforma da cozinha principal”, explicou Djalma.

O parlamentar afirma que esteve com Paraná Filho no IFSP para alinhar os detalhes da possível parceria. “Nosso mandato, além de criticar o que consideramos errado, também busca soluções. E é este o caso”, comentou.

O programa de segurança alimentar às pessoas em vulnerabilidade social é mantido pela Prefeitura de São Carlos. Os restaurantes são abertos ao público, mas o objetivo é oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população em situação de vulnerabilidade social.

A refeição custa R$ 1,00, mesmo valor cobrado nas quatro unidades. Crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não pagam.

Reforma

A princípio, a expectativa da Prefeitura era de que as obras, anunciadas em maio deste ano, fossem concluídas em até 45 dias, mas tal previsão não se confirmou. Após a reforma, o preparo e a distribuição das refeições deverão ganhar em eficiência e qualidade. Além disso, a Prefeitura já planeja a construção de uma quinta unidade do Restaurante Popular, na região do Cruzeiro do Sul, Monte Carlo e Gonzaga.

Atualmente, os Restaurantes Populares atendem cerca de 500 pessoas por unidade, totalizando uma média de 2 mil refeições entre almoço e jantar, além de 1.300 cafés da manhã por dia.

“A interrupção temporária visa garantir uma reforma completa e segura, uma vez que a operação da cozinha piloto é contínua, funcionando 24 horas. A administração municipal agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com a segurança alimentar e a melhoria dos serviços oferecidos”, finalizou o secretário Paraná Filho.

