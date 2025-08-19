Djalma Nery articula parceria com IFSP para tentar reabrir Restaurantes Populares em São Carlos

: Restaurante Popular: as quatro unidades estão fechadas desde maio e o vereador Djalma Nery busca uma parceria para reabrir pelo menos duas unidades - Crédito: divulgação

Uma parceria da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) pode resultar na reabertura de pelo menos dois restaurantes populares. O programa social está, desde o dia 19 de maio, com suas quatro unidades fechadas, deixando de atender milhares de usuários de baixa renda.

O vereador Djalma Nery afirmou, com exclusividade ao São Carlos Agora, que recentemente teve uma importante reunião na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, levando uma proposta de parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que funciona dentro da UFSCar.

“O IFSP tem uma cozinha recém-inaugurada, maravilhosa, que foi implantada graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Ivan Valente (PSOL), que enviou os recursos a nosso pedido. A cozinha ainda nem foi inaugurada e há um refeitório para 400 pessoas no local. Eles, do IFSP, fizeram a proposta de utilização da cozinha como cozinha piloto para a produção de alimentos, o que poderia resultar na reabertura de pelo menos duas unidades do programa Restaurante Popular enquanto ocorre a reforma da cozinha principal”, explicou Djalma.

O parlamentar afirma que esteve com Paraná Filho no IFSP para alinhar os detalhes da possível parceria. “Nosso mandato, além de criticar o que consideramos errado, também busca soluções. E é este o caso”, comentou.

O programa de segurança alimentar às pessoas em vulnerabilidade social é mantido pela Prefeitura de São Carlos. Os restaurantes são abertos ao público, mas o objetivo é oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população em situação de vulnerabilidade social.

A refeição custa R$ 1,00, mesmo valor cobrado nas quatro unidades. Crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não pagam.

Reforma

A princípio, a expectativa da Prefeitura era de que as obras, anunciadas em maio deste ano, fossem concluídas em até 45 dias, mas tal previsão não se confirmou. Após a reforma, o preparo e a distribuição das refeições deverão ganhar em eficiência e qualidade. Além disso, a Prefeitura já planeja a construção de uma quinta unidade do Restaurante Popular, na região do Cruzeiro do Sul, Monte Carlo e Gonzaga.

Atualmente, os Restaurantes Populares atendem cerca de 500 pessoas por unidade, totalizando uma média de 2 mil refeições entre almoço e jantar, além de 1.300 cafés da manhã por dia.

“A interrupção temporária visa garantir uma reforma completa e segura, uma vez que a operação da cozinha piloto é contínua, funcionando 24 horas. A administração municipal agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com a segurança alimentar e a melhoria dos serviços oferecidos”, finalizou o secretário Paraná Filho.

