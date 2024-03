Dia vai fechar supermercados em São Carlos

SIGA O SCA NO

Supermercado Dia - Crédito: Google Maps

O grupo espanhol Dia anunciou o fechamento de 343 unidades, entre elas as unidades da Vila Nery e do Santa Mônica, na região do Kartódromo, em São Carlos. A loja da Vila Prado continuará em funcionamento.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores, o grupo Dia (Distribuição Internacional de Alimentos) informou que a decisão foi tomada após diversos resultados negativos.

A primeira loja foi aberta pelo grupo no Brasil em 2001. Em agosto do ano passado, a rede vendeu cerca de 500 supermercados em Portugal.

