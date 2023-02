Curso sobre atualização de protocolos de vigilância será realizado no Paço Municipal

SIGA O SCA NO

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza, nas duas próximas semanas, um programa de capacitação de profissionais sobre a atualização de quatro protocolos relacionados à vigilância em saúde. As palestras serão ministradas pela médica Carolina Toniolo Zenatti e têm como público-alvo os médicos e enfermeiros da rede municipal de saúde.

Na próxima quarta-feira (08/02), às 14h, no auditório do Paço Municipal, o tema de exposição é quanto ao protocolo de atendimento dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 e, em outro módulo, acerca dos casos suspeitos e confirmados de dengue e diagnósticos diferenciais com demais arboviroses.

Depois, na seguinte quarta-feira (15/02), e no mesmo horário e local, o debate se dá sobre profilaxia pré, pós e reexposição da raiva humana no Brasil e, logo após, sobre acidentes com animais peçonhentos.

Para a diretora do Departamento de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, Denise Mello Martins, a execução de iniciativas como esta são relevantes para capacitar e valorizar os servidores do município. “O Departamento de Vigilância em Saúde é o responsável pela informação e intervenção que possibilitam a redução de riscos e a promoção à saúde e, por isso, fará algumas atualizações de vigilância em saúde relacionada a alguns protocolos, tendo como público-alvo os médicos e enfermeiros da rede municipal. Contamos com a presença de todos”, disse Denise.

