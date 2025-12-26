Comércio e indústria comemoram Mundial sem "feriados"

Torcedores assistem jogo de futebol - Crédito: Agência Brasil

A Copa do Mundo de 2026 não deve gerar “feriados” durante o dia no Brasil, pois os jogos da Seleção Brasileira e a maioria das partidas ocorrerão em horários noturnos, pelo fuso horário de Brasília.

Diferentemente de Copas anteriores realizadas na Europa ou na Ásia, que frequentemente tinham jogos no período da manhã ou no início da tarde no Brasil, o torneio de 2026 será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A diferença de fuso horário fará com que a maioria dos jogos seja transmitida a partir do meio da tarde até a noite, no horário brasileiro. Assim, para a felicidade dos empresários do comércio e da indústria, não haverá interrupção nem na produção nem nas vendas durante o período do Mundial de futebol do próximo ano.

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) comemorou os novos horários de jogo. “Como presidente da ACISC, avalio positivamente os horários dos jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Todos os jogos serão à noite ou no fim de semana (13/06 contra Marrocos, às 19h; 19/06 contra Haiti, às 22h; e 24/06 contra Escócia, às 19h, horário de Brasília)”, comenta.

Ela destaca que essa programação não interfere no expediente comercial diurno, evitando saídas antecipadas e perdas de produtividade que ocorriam em edições anteriores com jogos à tarde. Para o comércio de São Carlos, isso significa maior estabilidade nas vendas e no atendimento durante o dia.

Ivone reflete que o setor varejista será diretamente beneficiado, mantendo o fluxo normal de clientes. “À noite, bares e restaurantes deverão registrar movimento intenso com a torcida. A ACISC apoia essa mudança, que equilibra a paixão pelo futebol com a saúde econômica da nossa cidade”, conclui.

Os horários do Mundial de futebol do próximo ano também deixaram satisfeito o diretor regional do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Giglio. “Não vemos risco de interferência no setor industrial durante a Copa do Mundo. Os jogos da primeira fase ocorrerão no período noturno, o que reduz significativamente qualquer impacto direto na jornada de trabalho. Além disso, a indústria brasileira, especialmente a indústria de transformação, opera com planejamento, metas e, em muitos casos, turnos contínuos, o que tornaria inviável qualquer paralisação não programada”.

Segundo ele, o que pode ocorrer são ajustes pontuais nos casos de trabalhos noturnos, como flexibilizações de horário ou compensações previamente acordadas entre empresas e trabalhadores, sempre dentro da legalidade, sem haver necessariamente uma paralisação.

“A indústria tem compromissos com produção, contratos, exportações e empregos. O ambiente é de responsabilidade e previsibilidade, e a Copa acaba sendo absorvida pela rotina produtiva sem prejuízos relevantes à atividade econômica”, ressalta Giglio.

Jogos do Brasil na fase de grupos (horário de Brasília):

13 de junho (sábado): 19h (contra Marrocos)

19 de junho (sexta-feira): 22h (contra Haiti)

24 de junho (quarta-feira): 19h (contra Escócia)

A final do torneio está marcada para 19 de julho (domingo), às 16h, horário de Brasília.

Vale ressaltar que, por lei, os dias de jogos da Seleção Brasileira não são considerados feriados nacionais ou pontos facultativos obrigatórios; a decisão de dispensar funcionários ou suspender aulas durante as partidas cabe a empregadores e instituições de ensino.

