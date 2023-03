Com apoio da Prefeitura Municipal, "Museu Asas de um Sonho" será reaberto em São Carlos

Costellation da Pananair do Brasil, uma das aeronaves que eram expostas no antigo museu em São Carlos - Crédito: arquivo SCA

O prefeito Airton Garcia e o presidente da Associação Asas de um Sonho, João Amaro, assinaram na tarde desta quarta-feira (01/03), no Paço Municipal, um protocolo de intenções para a reabertura do Museu Asas de um Sonho, conhecido também como Museu da TAM. Considerado o maior da América Latina no segmento de aviação, e o maior acervo particular do mundo, o Museu foi aberto ao público em novembro de 2006, fechou em 2008 para reforma, reinaugurou em 2010 e encerrou novamente as atividades em 29 de janeiro de 2016.

Em 2022, o empresário João Amaro iniciou os trabalhos para viabilizar a reabertura do espaço. O então diretor de Turismo, Luís Antônio Garmendia, hoje secretário adjunto do Trabalho, Emprego e Renda, soube da intenção e procurou o empresário. “Consultei o prefeito se poderíamos apoiar o comandante João Amaro, e recebi o sinal verde para começarmos o trabalho”, explicou Garmendia.

Inaugurado em 2010, o museu contava com um acervo de 90 aeronaves, além da reserva técnica, assim como diversos itens que retratam a história da aviação no Brasil e no mundo. Desde então, mesmo fechado, o Museu continuou a receber doações, e hoje são mais de 100 aeronaves. “Nosso acervo padece de maiores cuidados porque, mesmo preservado, sofre a ação do tempo e seria impossível manter sem o apoio do poder público”, explica o empresário agradecendo a sensibilidade do prefeito Airton Garcia.

Para o prefeito Airton Garcia o fato da reabertura do Museu ao público é importante para todo o mundo. “A cidade ganha, a região ganha, o Brasil inteiro ganha. No Museu há vários aviões históricos, usados por nossa Força Aérea na Segunda Guerra Mundial e aviões que representam a indústria brasileira. A reabertura vai movimentar o turismo em São Carlos”, avalia o prefeito de São Carlos.

De acordo com a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Dani Favoretto Valenti, para a cidade significa geração de empregos diretos com a contratação de funcionários para a limpeza, controladoria de acesso e manutenção dos serviços do Museu e dos empregos indiretos como a movimentação da rede de hoteleira e gastronômica. “A parceria com a Prefeitura está trazendo responsabilidade para o município de gestão desse acervo juntamente com a

Associação Asas de um Sonho. A nossa ideia, inicialmente, é abrir para visitação pública aos finais de semana com agendamento, com entrada gratuita. Também queremos estabelecer um calendário para a visitação de alunos das escolas públicas e particulares. Pretendemos reabrir o Museu até maio”, explicou a secretária.

O secretário de Governo, Netto Donato, disse que o empresário João Amaro também confirmou que na reabertura do Museu vai trazer os tratores do seu acervo particular. “Ele vai criar um memorial do trator, vai expor tratores antigos como os números 1, 2 e 4 da CBT, fora de outras marcas. Sem dúvida, essa reabertura é muito importante para o município em vários aspectos. Agradecemos também a colaboração da LATAM, fundamental para a reabertura do Museu com a gestão municipal”, finalizou Donato.

Entre as aeronaves do Museu estão os icônicos Supermarine Spitfire, Vought F4U Corsair, Republic P-47 Thunderbolt, Messerschmitt Bf 109, MiG -21, Dassault Mirage III, Lockheed Constellation e Fokker 100. O investimento por parte da Prefeitura de São Carlos para a manutenção do Museu deve ser de aproximadamente R$ 700 mil por ano.

