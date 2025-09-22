Chuva provoca queda de árvores na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

A forte chuva que atingiu São Carlos na tarde desta segunda-feira (22) provocou a queda de árvores em diferentes pontos da Vila Prado.

Na Rua Benjamim Constant, ao lado do Estádio Luizão, na esquina com a Rua Desembargador Júlio de Faria, uma árvore de grande porte tombou e interditou parte da via.

Outro ponto atingido foi a Rua Quintino Bocaiuva, também na Vila Prado, onde outra árvore caiu durante o temporal.

Apesar dos transtornos registrados no bairro, não houve feridos.

