Chuva provoca queda de árvores na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino
A forte chuva que atingiu São Carlos na tarde desta segunda-feira (22) provocou a queda de árvores em diferentes pontos da Vila Prado.
Na Rua Benjamim Constant, ao lado do Estádio Luizão, na esquina com a Rua Desembargador Júlio de Faria, uma árvore de grande porte tombou e interditou parte da via.
Outro ponto atingido foi a Rua Quintino Bocaiuva, também na Vila Prado, onde outra árvore caiu durante o temporal.
Apesar dos transtornos registrados no bairro, não houve feridos.
