segunda, 22 de setembro de 2025
Cidade

Chuva provoca queda de árvores na Vila Prado

22 Set 2025 - 14h47Por Jessica
Chuva provoca queda de árvores na Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

A forte chuva que atingiu São Carlos na tarde desta segunda-feira (22) provocou a queda de árvores em diferentes pontos da Vila Prado.

Na Rua Benjamim Constant, ao lado do Estádio Luizão, na esquina com a Rua Desembargador Júlio de Faria, uma árvore de grande porte tombou e interditou parte da via. 

Outro ponto atingido foi a Rua Quintino Bocaiuva, também na Vila Prado, onde outra árvore caiu durante o temporal.

Apesar dos transtornos registrados no bairro, não houve feridos.

