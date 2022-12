SIGA O SCA NO

Rotatória do Cristo alagada -

A Prefeitura Municipal informa que o trânsito na avenida Francisco Pereira Lopes, sentido Casa Branca/Shopping voltou a ser interditado na tarde desta quarta-feira (28) devido a chuva forte que atinge a cidade. A praça Itália é outro ponto que foi interditado.

A rotatória do Cristo também voltou a ficar alagada, bem como a região do Parque do Kartódromo.

Segundo a assessoria de imprensa, pode chover nas próximas horas o equivalente a 40 mm.

Leia Também