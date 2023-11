Chove forte em vários bairros em São Carlos

Chove forte em alguns bairros de São Carlos na tarde desta quarta-feira (22). No Santa Angelina chove forte e está sem energia no momento. Uma árvore de grande porte caiu no Jardim Ipanema. No momento o bairro também está com aenergia comprometida. No Parque Fehr choveu até granizo.

Os motoristas devem ficar atentos ao transitar em pontos conhecidos por registrar alagamentos na cidade. Devido a obras na região do shopping, região marginal USP está com trânsito lento.

