Centro de ReferÃªncia do Idoso celebra Dia Internacional da Mulher com atividades de valorizaÃ§Ã£o e integraÃ§Ã£o

Na tarde da última terça-feira (10), o Centro de Referência do Idoso Vera Lucia Pilla realizou uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A atividade reuniu cerca de 70 mulheres que participam das ações desenvolvidas no espaço, em São Carlos.

Durante a celebração, as participantes vivenciaram momentos de reflexão, cultura e integração. A programação incluiu a leitura e apresentação de histórias de mulheres que lutaram pelos direitos femininos, além da leitura de poemas e textos escritos pelas próprias participantes. Também houve apresentação musical e dinâmicas em grupo, fortalecendo o espírito de união e valorização das trajetórias de vida das mulheres presentes.

Um dos destaques da atividade foi a “árvore das mulheres”, montada com fotos das participantes acompanhadas de frases que expressam força e identidade feminina, como “Nós somos vivas”, “Nós somos fortes”, “Nós somos história” e “Nós somos coragem”. O espaço também foi decorado com mensagens que ressaltavam a importância, a determinação e o protagonismo das mulheres na sociedade.

A professora Nilva Rodrigues, que acompanha as atividades no centro, destacou que a iniciativa buscou valorizar a trajetória e a experiência das mulheres atendidas pelo espaço.

“Esse momento é muito especial porque celebra a história e a força de cada mulher que participa das nossas atividades. Aqui nós valorizamos as experiências, as memórias e as conquistas de cada uma delas. O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade de lembrar que todas têm uma história de coragem, de luta e de superação, e que continuam sendo protagonistas na comunidade”, afirmou.

A programação também contou com um momento de coffee break coletivo, no qual cada participante levou um prato para compartilhar. A atividade proporcionou ainda mais interação social e convivência, fortalecendo os vínculos entre as mulheres que frequentam o centro.

O Centro de Referência do Idoso desenvolve ao longo do ano diversas atividades voltadas à promoção da qualidade de vida, do bem-estar e da convivência social da população idosa, estimulando a participação ativa e o fortalecimento de vínculos na comunidade.

O Centro de Referência do Idoso Vera Lucia Pilla está localizado na Rua Dr. Joaquim Inácio de Moraes, na Vila Irene. Outras informações sobre a programação da unidade podem ser obtidas pelo telefone (16) 3368-2970.

