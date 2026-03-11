(16) 99963-6036
quarta, 11 de marÃ§o de 2026
Cidade

Centro de ReferÃªncia do Idoso celebra Dia Internacional da Mulher com atividades de valorizaÃ§Ã£o e integraÃ§Ã£o

11 Mar 2026 - 21h34Por Jessica
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Centro de ReferÃªncia do Idoso celebra Dia Internacional da Mulher com atividades de valorizaÃ§Ã£o e integraÃ§Ã£o -

Na tarde da última terça-feira (10), o Centro de Referência do Idoso Vera Lucia Pilla realizou uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A atividade reuniu cerca de 70 mulheres que participam das ações desenvolvidas no espaço, em São Carlos.

Durante a celebração, as participantes vivenciaram momentos de reflexão, cultura e integração. A programação incluiu a leitura e apresentação de histórias de mulheres que lutaram pelos direitos femininos, além da leitura de poemas e textos escritos pelas próprias participantes. Também houve apresentação musical e dinâmicas em grupo, fortalecendo o espírito de união e valorização das trajetórias de vida das mulheres presentes.

Um dos destaques da atividade foi a “árvore das mulheres”, montada com fotos das participantes acompanhadas de frases que expressam força e identidade feminina, como “Nós somos vivas”, “Nós somos fortes”, “Nós somos história” e “Nós somos coragem”. O espaço também foi decorado com mensagens que ressaltavam a importância, a determinação e o protagonismo das mulheres na sociedade.

A professora Nilva Rodrigues, que acompanha as atividades no centro, destacou que a iniciativa buscou valorizar a trajetória e a experiência das mulheres atendidas pelo espaço.

“Esse momento é muito especial porque celebra a história e a força de cada mulher que participa das nossas atividades. Aqui nós valorizamos as experiências, as memórias e as conquistas de cada uma delas. O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade de lembrar que todas têm uma história de coragem, de luta e de superação, e que continuam sendo protagonistas na comunidade”, afirmou.

A programação também contou com um momento de coffee break coletivo, no qual cada participante levou um prato para compartilhar. A atividade proporcionou ainda mais interação social e convivência, fortalecendo os vínculos entre as mulheres que frequentam o centro.

O Centro de Referência do Idoso desenvolve ao longo do ano diversas atividades voltadas à promoção da qualidade de vida, do bem-estar e da convivência social da população idosa, estimulando a participação ativa e o fortalecimento de vínculos na comunidade.

O Centro de Referência do Idoso Vera Lucia Pilla está localizado na Rua Dr. Joaquim Inácio de Moraes, na Vila Irene. Outras informações sobre a programação da unidade podem ser obtidas pelo telefone (16) 3368-2970. 

 

Leia TambÃ©m

Procon e Ipem-SP realizam operaÃ§Ã£o de fiscalizaÃ§Ã£o em postos de combustÃ­veis em SÃ£o Carlos
Cidade20h38 - 11 Mar 2026

Procon e Ipem-SP realizam operaÃ§Ã£o de fiscalizaÃ§Ã£o em postos de combustÃ­veis em SÃ£o Carlos

Prefeito Netto Donato apresenta "SÃ£o Carlos Mais Bonita", que comeÃ§a pela Zona Leste
Zeladoria 17h41 - 11 Mar 2026

Prefeito Netto Donato apresenta "SÃ£o Carlos Mais Bonita", que comeÃ§a pela Zona Leste

ONG Luz dos Bichos comemora 6 anos com evento especial neste sÃ¡bado no Onovolab
Cidade16h42 - 11 Mar 2026

ONG Luz dos Bichos comemora 6 anos com evento especial neste sÃ¡bado no Onovolab

TrÃ¡fego sob viaduto terÃ¡ mÃ£o dupla no sentido EmbarÃ©-Parque Fehr a partir de amanhÃ£
Cidade16h07 - 11 Mar 2026

TrÃ¡fego sob viaduto terÃ¡ mÃ£o dupla no sentido EmbarÃ©-Parque Fehr a partir de amanhÃ£

SAAE promove treinamento sobre seguranÃ§a em instalaÃ§Ãµes de gÃ¡s para servidores
Cidade15h14 - 11 Mar 2026

SAAE promove treinamento sobre seguranÃ§a em instalaÃ§Ãµes de gÃ¡s para servidores

Ãšltimas NotÃ­cias