Centro de Formação em Cinema vai oferecer cursos e oficinas de Animação Stop Motion gratuitos

Centro de Formação em Cinema vai oferecer cursos e oficinas de Animação Stop Motion - Crédito: divulgação

Os filmes de animação encantam com suas cores, efeitos e dinâmica. A produção de animações é minuciosa e divertida, e vai muito além de apenas uma câmera ligada - são bonecos, cenários e roteiros criativos ganhando vida. Agora, é possível aprender, de graça, a fazer estas animações no "Centro de Formação em Cinema de Animação Stop Motion", criado pela Rocambole Produções, produtora do filme Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca.

Com sede em São Carlos, o projeto "Centro de Formação em Cinema de Animação Stop Motion" recebeu recursos do edital Lei Paulo Gustavo do Governo federal e Estado de São Paulo, dando oportunidade à Rocambole de compartilhar o conhecimento adquirido na produção do filme através de ações de formação para público jovem e adulto, iniciantes e profissionais, valorizando o cinema e sua produção na região. O projeto conta com uma programação dinâmica para formar novos animadores e um espaço favorável para a realização de novos projetos animados e ações educativas.

O Centro vai oferecer oficinas totalmente gratuitas, para públicos de diversas idades, com técnicas como claymation ou massinha (técnica de animação baseada em modelos de massa de modelar, barro ou material similar) e pixilation (técnica de animação stop motion, com atores vivos captados quadro a quadro, como fotos) e a utilização de brinquedos ópticos, ferramentas como o zootrópio, além de animação com recortes, objetos e muito mais.

As atividades no mês de julho contam ainda com a experiência de sua lista de professores, como o diretor e animador de Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca, Eduardo Perdido, e Thomate Larson, diretor de animação de Angeli The Killer e Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente,, Os próximos meses prometem ainda mais novidades, como um curso para professores!

Oficinas

As férias estão chegando e as atividades do Centro de Formação em Cinema de Animação Stop Motion são uma opção divertida e diferenciada. São várias turmas para o curso “Férias Animadas” , com Eduardo Perdido, com inscrição prévia e para maiores de 10 anos. Já as “Oficinas Livres” não necessitam de inscrição e são abertas a todas as idades. O mês de julho ainda traz o Workshop: Técnicas Avançadas com Massinha, com Thomate Larson. As vagas para o workshop são limitadas. Nos próximos meses, novos cursos serão oferecidos, incluindo um exclusivo para professores educadores. Serão muitas atividades ao longo do ano.

As inscrições para as atividades podem ser feitas no site do Centro, que é o www.stopmotion.art.br

