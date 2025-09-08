(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Cidade

CEME retoma atendimento na Vila Isabel nesta terça-feira

08 Set 2025 - 19h42Por Jessica Carvalho R.
O Centro Municipal de Especialidades (CEME) volta a funcionar nesta terça-feira (9), a partir das 7h, em sua sede própria na Rua Amadeu Amaral, 555, no bairro Vila Isabel. Desde março, os atendimentos estavam sendo realizados provisoriamente no prédio da UBS do Azulville, enquanto o espaço passava por obras de reforma e ampliação.

As melhorias foram possíveis graças a um investimento superior a R$ 1,5 milhão, viabilizado por emendas parlamentares do deputado federal Maurício Neves e da vereadora Cidinha do Oncológico.

Unidade de referência regional

O CEME é considerado referência regional e concentra mais de 20 especialidades médicas, com 36 profissionais atuando no atendimento. Todos os meses, a unidade realiza cerca de 6 mil consultas e 1.740 exames, entre eletrocardiogramas, ultrassonografias, raio-x e videolaringoscopias, além de pequenas cirurgias.

O serviço atende não apenas pacientes de São Carlos, mas também moradores de cidades vizinhas como Porto Ferreira, Descalvado, Ribeirão Bonito, Dourado e Ibaté.

Serviços de destaque

Entre os atendimentos oferecidos, estão o Ambulatório de Feridas Crônicas e Ostomias, voltado a pacientes com feridas complexas e ostomizados, e o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência e Abuso Sexual (PAVAS), que garante acolhimento especializado e interdisciplinar.

Agendamento e funcionamento

Os agendamentos para consultas e exames no CEME são feitos de forma referenciada, diretamente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s).

O horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

