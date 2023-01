Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer é transferida para o 2º semestre

“Em decorrência da mudança climática e da maior incidência de fortes chuvas no mês de janeiro dos últimos anos, às véspera e no dia do evento, decidimos pela realização dessa grande cavalgada no 2º semestre, período em que o clima é mais favorável e a chance de gastos extraordinários e adiamento ficam reduzidos. A decisão se faz em respeito aos participantes, a fim de equalizar os gastos com o preparo dos animais, fretes e logística da estrutura, tanto da organização, quanto dos participantes".

A nova data e informações sobre a cavalgada solidária será divulgadas em breve.

A Comissão Paixão Sertaneja, idealizadora e organizadora da Cavalgada Solidária em prol à rede feminina de combate ao câncer, informa que o evento, reconhecidamente um dos maiores do Brasil e, que atrai dezenas de comitivas de diversas cidades, será realizado no 2º semestre de 2023. Confira a nota.