Carnaval Oncológico reúne Heróis no Hospital Amaral Carvalho em Jaú

A manhã de hoje (14), foi diferente para os pacientes do Hospital Amaral Carvalho em Jaú. A entidade realizou uma série de ações de carnaval, com o intuito de levar alegria para aqueles que lutam contra o câncer.

O Batman de São Carlos uniu-se ao Homem Aranha e Capitão América e visitou todos funcionários e setores do hospital e a pediatria, onde as crianças puderam receber as visitas surpresas.

“Cada visita uma lição. Foi muito legal essa união de heróis neste momento onde todos precisam de força. Carnaval é alegria e a alegria traz força para superar dificuldades e sair dessa como um herói, seguimos na missão que Deus nos deu”. afirmou o Batman são-carlense.

Segundo pesquisas oncológicas, a presença e visita de super heróis é comprovadamente um fator importante de auxílio e aumento de auto estima nos pacientes, proporcionando maior qualidade de vida e resultados melhores no tratamento.

