Campus 2 da USP São Carlos completa 21 anos

Há exatamente 21 anos, em 15 de janeiro de 2005, era inaugurada a Área 2 do campus de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP). A cerimônia contou com a presença do então governador do Estado, Geraldo Alckmin, e do reitor da USP, Adolpho José Melfi. O Campus I está instalado em uma área de 321 mil metros quadrados, no centro da cidade.

O edifício pioneiro erguido no local foi o do curso de Engenharia de Computação. Desde os anos 1990, especulava-se sobre a pretensão da USP São Carlos de ganhar uma nova área no município.

O projeto ganhou corpo a partir de 2001, com a aprovação do curso de Engenharia Aeronáutica, fato que se somava à expansão das oficinas de manutenção da TAM em São Carlos e da indústria de aviões em Gavião Peixoto, criando um novo polo aeroespacial na Região Central do Estado.

Para efetivar a implantação do chamado “Campus 2”, porém, São Carlos teve de travar uma disputa com outras cidades que também pleiteavam o empreendimento. A cidade conquistou o projeto ao viabilizar áreas de terra para essa finalidade, em um trabalho que contou com a intermediação do empresário e então vereador Antonio Florindo Zanette (1939–2017).

A Área 2 se estende por mais de 100 hectares. Registre-se que 214 mil metros quadrados correspondem à reserva legal, enquanto outros 143 mil são áreas de preservação permanente. O local está situado na bacia hidrográfica do Córrego Mineirinho, em um terreno doado por empresas à Universidade.

A nova área possui 730 mil metros quadrados e está localizada a quatro quilômetros do centro da cidade. Com a aprovação do curso de Engenharia Aeronáutica e a recomendação de crescimento no número de vagas pelo Conselho dos Reitores das Universidades Paulistas, a reitoria da USP decidiu investir em instalações mais amplas, que permitissem a expansão de outros cursos.

A área, doada por uma empresa à Prefeitura de São Carlos, foi repassada à USP. O investimento inicial foi de R$ 3,5 milhões para dar início à montagem da infraestrutura.

Diferentemente do Campus I, mais focado em aulas, o Campus II é voltado à pesquisa e conta com infraestrutura mais ampla. Ele abriga unidades importantes, como o Instituto de Física de São Carlos (IFSC) e o Instituto de Química de São Carlos (IQSC), além de atividades de pesquisa e extensão. O campus integra um complexo universitário com diversas unidades e um grande número de alunos, professores e funcionários, formando uma “ilha de excelência tecnológica”.

