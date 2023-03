Campanha para atualização da carteira de vacinação será realizada neste sábado

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A campanha de atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos acontece neste sábado (18/03) em São Carlos. Promovida pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação visa ampliar a cobertura vacinal contra diversas doenças no município, colaborando com a saúde pública e com a própria qualidade de vida da população.

Das 8h às 14h, os pais ou responsáveis terão à disposição quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para levar crianças e adolescentes para conferência das cadernetas de vacinação e, consequentemente, a atualização das vacinas que possivelmente estiverem pendentes. A imunização acontece nas UBS’s Cidade Aracy, Redenção, Santa Felícia e Vila São José.

Conforme a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, diversos agentes da Prefeitura se empenharam para a realização desta campanha. “Esta é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos departamentos de Vigilância em Saúde e de Gestão do Cuidado Ambulatorial, com a Secretaria Municipal de Educação que mobilizou a comunidade escolar para reduzir o número de não vacinados, conscientizando pais e responsáveis sobre a necessidade de manter a caderneta de vacinação atualizada. Pedimos a todos que não percam esta oportunidade, pois carteira de vacinação atualizada é proteção”, disse Denise.

Leia Também