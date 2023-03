BNI Connections promove palestra em São Carlos

A BNI Connections de São Carlos irá realizar neste nesta quinta-feira, 23, das 19h às 22h, uma rodada de negócios destinada a empresários. O encontro será realizado no Hotel Nacional Inn, na Avenida Getúlio Vargas. Estão confirmados como palestrantes Elton Antonino, Reinaldo Luckman e Affonso Passos. Também estará presente a vice-presidente BNI Brasil, Mara Leme Martins.

Com mais de R$ 1 bilhão em negócio fechados no Brasil no último ano e presente em 77 países ao longo de 38 anos, o BNI é a maior e mais bem sucedida organização de networking de negócios do Brasil.

O BNI fornece um sistema estruturado e de apoio para dar e receber referências de negócios. São mais de 120 empresários de São Carlos com presença confirmada.

Inscreva-se já pelo WhatsApp: (16) 99723-3443.

