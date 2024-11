Bingo Beneficente arrecadará fundos para proteção animal e associação de basquete

No dia 29 de novembro, às 19h, o espaço Liberty (Rua Conde do Pinhal, 2919)sediará um Bingo Beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para duas causas nobres: a proteção animal e o apoio a uma associação de basquete sem fins lucrativos. A noite promete diversão e solidariedade, com prêmios em dinheiro de até R$ 1.900, que podem aumentar conforme as doações, além de outros prêmios variados.

Interessados podem adquirir um combo promocional de 5 cartelas por R$ 20 (com desconto no valor unitário). Cartelas avulsas também estarão à venda no local no dia do evento.

Para animar ainda mais, a noite contará com uma festa flashback, trazendo músicas nostálgicas e um clima festivo para celebrar a generosidade dos participantes.