Atraso na entrega das chaves do Dream Santo Antonio gera protesto de futuros moradores

Dream Santo Antonio volta a ser alvo de protesto dos moradores

Futuros residentes do residencial Dream Santo Antonio procuraram o São Carlos Agora para saber sobre a entrega das chaves das casas do módulo 2, que deveria ter ocorrido no último dia 30, mas não aconteceu. Muitos clientes estão pagando aluguel e precisam se mudar para o imóvel o mais rápido possível. "Estou gestante, tenho um filho de 10 anos. temos que ver mudança de escola, pago aluguel, tenho que entregar a casa e não temos previsão", disse uma mulher que não quis ser identificada.

Na semana passada, ao ser questionada pelo SCA, a construtora Direcional informou que entraria em contato com os clientes na sexta-feira (28) para fornecer informações sobre a nova data de entrega, mas, segundo os próprios clientes, isso não aconteceu.

Em nota enviada ao portal, a empresa afirmou que já havia solicitado o habite-se do módulo 2 à Secretaria de Habitação do município, mas o SCA apurou que o pedido não havia sido protocolado junto a pasta. O site pediu novas informações à assessoria da Direcional, mas ainda não obteve resposta.

Nesta segunda-feira, os proprietários prometem ir até a sede da empresa realizar uma manifestação.

Abaixo última nota oficial enviada pela empresa

A empresa informa que as obras do segundo módulo do Dream Santo Antônio estão concluídas. A companhia reforça que a vistoria para habite-se já foi solicitada, e que tenta o máximo possível, agilizar esse processo. Nesta sexta-feira (28/06) um comunicado oficial será enviado a todos os moradores já com informações sobre a entrega.

