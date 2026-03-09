(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
Cidade

ApÃ³s alagamento, diversas placas de veÃ­culos sÃ£o encontradas na Vila Nery

09 Mar 2026 - 08h17Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
ApÃ³s alagamento, diversas placas de veÃ­culos sÃ£o encontradas na Vila Nery - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Após o alagamento registrado na manhã desta segunda-feira (9) na Avenida Doutor Marino Costa Terra, no bairro Vila Nery, várias placas de veículos foram encontradas no local depois que o nível da água baixou.

De acordo com informações, a força da água durante o alagamento acabou arrancando algumas placas de veículos que passaram pela via enquanto ela estava tomada pela água.

A Guarda Municipal esteve no local, recolheu as placas encontradas e as encaminhou para a base da corporação.

Motoristas que perceberam a perda da placa ou que desejarem verificar se a sua foi localizada podem entrar em contato com a Guarda Municipal para obter informações sobre a retirada.

Leia TambÃ©m

Morador do Cidade Aracy leva prÃªmio de R$ 500 mil do Hiper SaÃºde
Cidade06h43 - 09 Mar 2026

Morador do Cidade Aracy leva prÃªmio de R$ 500 mil do Hiper SaÃºde

ObservatÃ³rio AstronÃ´mico da UFSCar lanÃ§a catÃ¡logo de meteoritos e impactitos
Cidade15h20 - 08 Mar 2026

ObservatÃ³rio AstronÃ´mico da UFSCar lanÃ§a catÃ¡logo de meteoritos e impactitos

Primeira mulher indÃ­gena conquista tÃ­tulo de mestra em EducaÃ§Ã£o pela UFSCar
Cidade11h10 - 08 Mar 2026

Primeira mulher indÃ­gena conquista tÃ­tulo de mestra em EducaÃ§Ã£o pela UFSCar

Em 25 anos, Casa Abrigo jÃ¡ protegeu 446 mulheres e crianÃ§as
Cidade10h02 - 08 Mar 2026

Em 25 anos, Casa Abrigo jÃ¡ protegeu 446 mulheres e crianÃ§as

Gerente do Sebrae comemora protagonismo feminino em SÃ£o Carlos
Dia Internacional da Mulher 09h33 - 08 Mar 2026

Gerente do Sebrae comemora protagonismo feminino em SÃ£o Carlos

Ãšltimas NotÃ­cias