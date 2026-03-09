CrÃ©dito: SCA
Após o alagamento registrado na manhã desta segunda-feira (9) na Avenida Doutor Marino Costa Terra, no bairro Vila Nery, várias placas de veículos foram encontradas no local depois que o nível da água baixou.
De acordo com informações, a força da água durante o alagamento acabou arrancando algumas placas de veículos que passaram pela via enquanto ela estava tomada pela água.
A Guarda Municipal esteve no local, recolheu as placas encontradas e as encaminhou para a base da corporação.
Motoristas que perceberam a perda da placa ou que desejarem verificar se a sua foi localizada podem entrar em contato com a Guarda Municipal para obter informações sobre a retirada.