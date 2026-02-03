(16) 99963-6036
terça, 03 de fevereiro de 2026
Polêmica

Apeoesp continua lutando na Justiça para suspender avaliação de desempenho

Uma decisão do Tribunal de Justiça, divulgada em 17 de janeiro de 2026, reverteu a suspensão que impedia o uso da avaliação para punições ou transferências.

03 Fev 2026 - 11h13Por Da redação
Sala de aula: O sindicato orienta que professores prejudicados pela avaliação "semáforo" procurem os jurídicos das subsedes para ações individuais - Crédito: divulgação

Após a derrubada da liminar favorável ao Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), que suspendeu a Avaliação de Desempenho da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e a instituição de processos de não permanência baseados nos resultados dessa avaliação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os sindicalistas continuam mobilizados, tentando reverter a decisão na Justiça e também atuando por meio da articulação política.

“Nós achamos que não é legal e seguimos com a ação em instâncias do Judiciário e preparamos a pressão política: frente parlamentar e mobilização da categoria”, afirma o coordenador regional da Apeoesp em São Carlos, Ronaldo Motta.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) cassou a liminar obtida pela Apeoesp que suspendia a avaliação de desempenho da Seduc-SP, permitindo a retomada da utilização dos resultados (Faróis Amarelo/Vermelho) na atribuição de aulas em escolas de tempo parcial. A decisão, divulgada em 17 de janeiro de 2026, reverte a suspensão que impedia o uso da avaliação para punições ou transferências.

RETOMADA DA AVALIAÇÃO – O TJSP derrubou a liminar que impedia a Seduc de usar a avaliação de desempenho (Resolução Seduc 146/2025) na atribuição de aulas. A liminar, que havia sido favorável ao sindicato em dezembro de 2025, foi cassada em nova decisão do tribunal.

ORIENTAÇÕES APEOESP – O sindicato orienta que professores prejudicados pela avaliação “semáforo” procurem os departamentos jurídicos das subsedes para ações individuais. A liminar anterior, agora derrubada, visava suspender critérios de “perfil” e entrevistas considerados subjetivos na avaliação, que permitiam o veto de professores por diretores.

CRITÉRIOS SUBJETIVOS E ILEGAIS – Para a Apeoesp, os critérios utilizados na Avaliação de Desempenho da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) são subjetivos e ilegais. “O modelo conferia às equipes gestoras poder discricionário para decidir quem permanece ou não nas escolas, ameaçando milhares de docentes com transferências forçadas e perda de aulas, além de desconsiderar critérios objetivos como tempo de serviço e títulos”, diz a Apeoesp.

AÇÕES – A Apeoesp ressaltou que, além da ação contra a avaliação de desempenho, entrou com processos judiciais contra diversas resoluções e normas da Seduc que penalizam professores adoecidos, adotam critérios abusivos de assiduidade, transferem a estudantes, sem a devida formação, o poder de avaliar docentes e utilizam resultados de avaliações externas para prejudicar a carreira dos profissionais.

AVALIAÇÃO – A Avaliação de Desempenho foi instituída pelo governo estadual a partir de 26 de maio, quando as equipes pedagógicas das escolas, incluindo professores efetivos e não efetivos e o trio gestor (diretor, vice-diretor e coordenador de gestão pedagógica), começaram a ter o desempenho avaliado pelo corpo docente e por estudantes, como parte do Programa Ensino Integral (PEI).

Segundo informações da Seduc, a avaliação deve ser aplicada em dois momentos durante o ano letivo. A “avaliação de desempenho diagnóstica”, aplicada no 1º semestre, é de caráter formativo e visa identificar os pontos positivos e o que pode ser aprimorado. No 2º semestre, é feita a “avaliação de desempenho final”, com finalidade somativa e como instrumento adequado para subsidiar a decisão quanto à permanência do profissional no posto, aulas e/ou classes.

De acordo com a Seduc, a proposta é que as escolas organizem uma série de consultas, a partir de um questionário padrão elaborado pela secretaria. Os estudantes devem responder sobre o desempenho de professores e da equipe gestora. Os professores analisam a equipe gestora, e esta avalia o trabalho dos diretores. Os diretores têm o papel de avaliar professores e a equipe gestora.

“Cada profissional será avaliado de acordo com a sua área de atuação. Enquanto, para os professores, o foco é a dinâmica em sala de aula e as metodologias adotadas, para o trio gestor, o objetivo é identificar aspectos como a comunicação, o apoio ao desenvolvimento dos docentes e o engajamento. O eixo do processo avaliativo dos diretores é a liderança positiva e o compromisso com a aprendizagem e os indicadores dos estudantes”, explica a Seduc em seu site.

