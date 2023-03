Alunos da rede municipal de ensino vão receber caixas de bombom na Páscoa

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos finalizou o processo licitatório nº 1903/23, pregão eletrônico nº 005/23, do tipo menor preço por lote pelo sistema de registro de preços, para aquisição de caixas de bombons sortidos que serão entregues aos alunos da rede municipal de ensino e para as unidades escolares filantrópicas atendidas pelo município em comemoração à Páscoa.



Foram adquiridas 20 mil caixas de bombons pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, pasta responsável pela merenda escolar das escolas municipais. Além dos bombons tradicionais também foram adquiridos caixas de bombons zero açúcar para crianças diabéticas e caixas de bombons sem lactose para crianças com restrição alimentar, intolerantes à lactose e à proteína do leite. Um investimento de R$ 224.000,00.

A administração municipal optou pela distribuição de bombons no lugar de ovos de páscoa desde 2019 por três motivos: O primeiro, foi a grande aceitação das crianças, pais de alunos e professores às caixas de bombons entregues no dia das crianças de anos anteriores. O segundo foi a quantidade e variedade de chocolates entregues a cada criança. E o terceiro motivo, é a economicidade aos cofres públicos, já que o ovo de páscoa com 250g custa em média R$ 30,00 a caixa de bombom foi adquirida por R$ 11,20.

De acordo com secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, na próxima semana começa a entrega dos bombons para as 61 escolas municipais e para as filantrópicas.

