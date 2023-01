Alameda Passeio das Quaresmeiras é interditada

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) comunica que, a pedido da empresa Rumo Logística, será interditada, a partir das 13h desta sexta-feira, 13, os dois sentidos da Alameda Passeio das Quaresmeiras, ficando consequentemente impedido o acesso pela Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves. A interdição deste trecho está prevista para permanecer até às 17h do sábado (14/01), podendo ser prorrogado conforme o andamento da obra.

A interrupção é necessária para a mobilização de máquinas e equipamentos pesados que realizam as obras de ampliação da seção da ponte sob a linha férrea da região da Rotatória do Cristo. Por conta disto, o trânsito local estará liberado apenas às empresas do entorno.

Os pontos de desvio estarão devidamente sinalizados para orientação do trânsito e os agentes estarão no local para fechamento da via.

A SMTT recomenda aos motoristas a atenção à sinalização de trânsito e que utilizem rotas alternativas, evitando a região nos horários de picos.

