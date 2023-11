Água invade residências no bairro Cidade Aracy; veja vídeo

Moradores da rua Sebastião Campos Penteado (antiga rua 125), no bairro Cidade Aracy, voltaram sofrer com o problema da invasão de água da chuva nas residências.

Segundo eles, existe apenas um bueiro de cada lado, que não suporte a quantidade de água quando chove forte, como na tarde desta quarta-feira (22). Nestas situações, a água acaba invadindo as casas, causando muitos transtornos para os moradores. “Ficaram meses trocando tubulações aqui, mas pelo visto só dinheiro da população gasto atoa, porque continuamos sofrendo com a água invadindo nossas casas”, diz o leitor que entrou em contato via Whatsapp com o SCA.

