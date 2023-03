Agentes de trânsito irão realizar fiscalização em frente à escola no Botafogo

SIGA O SCA NO

Agentes de trânsito durante ação em frente à escola - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito realizará nesta quarta-feira, 29, operações e fiscalizações com os agentes em frente à escola estadual Gabriel Félix do Amaral, na Avenida José Pereira Lopes, no Jardim Botafogo.

A ação tem como finalidade o trânsito de motocicletas que, segundo testemunhas, transitam na contramão de direção, causando risco aos alunos. De acordo com a Secretaria, serão fiscalizados ainda outras infrações de competência municipal.

Denúncias dão que motociclistas têm transitado no sentido oposto à escola na contramão em local onde existe uma ilha utilizada por estudantes em travessia escolar com segurança.

