Agente penitenciário de São Carlos morre afogado em praia do nordeste

Daniel sendo socorrido na embarcação - Crédito: redes sociais

O agente penitenciário Daniel Silveira, de 44 anos, morreu afogado na tarde da última terça-feira (14), na praia do Saco, no município de Estância, litoral sul de Sergipe.

Segundo informações do Portal A8, Silveira fazia um passeio de lancha junto com a sogra, a esposa e dois filhos. A informação é que ele teria batido com a cabeça e desmaiado. Ainda na lancha, recebeu massagem cardíaca, mas não resistiu.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Aracaju e depois de exames foi liberado no mesmo dia para o traslado.

Em nota, o Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo), lamentou a morte de Silveira. “O sindicato lamenta profundamente a perda do companheiro, e oferece neste momento de grande tristeza seu total respaldo aos familiares do policial penal”.

Daniel Silveira trabalhava atualmente na Penitenciária de Araraquara, e já havia atuado também em Piracicaba e no Complexo de Pinheiros, em São Paulo.

Ainda segundo a nota do Sifuspesp, o corpo deve chegar em São Carlos neste sábado (18) para o funeral.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também