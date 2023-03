Aeroporto de São Carlos está pronto para receber voos comerciais

Terminal de passageiros do aeroporto de São Carlos - Crédito: divulgação/Rede Voa

O Governo do Estado de São Paulo reinaugurou na tarde desta quinta-feira (16), o Aeroporto Mário Pereira Lopes, em São Carlos. De acordo com a concessionária Rede Voa, responsável pela administração e operação do aeroporto, foram investidos R$ 1,2 milhão em benfeitorias, entre elas a revitalização do terminal de passageiros, o projeto e implantação de PAPI (sistema de auxílio visual à navegação aérea) e aprovação da estação de telecomunicação (EPTA), permitindo assim a operação de voos comerciais na cidade.

A última companhia aérea a operar no aeroporto de São Carlos foi a extinta Ocean Air, em março de 2005. A empresa usava aviões Embraer Brasília 120 com capacidade para 30 passageiros. A rota ligava São Carlos ao aeroportos de Congonhas na capital e Brasília, no Distrito Federal, no entanto, no final do mesmo ano, a empresa suspendeu as operações na cidade.

Modelo EMB 120 que Ocean Air utilizou para operar em São Carlos no ano de 2005/ Foto: BENITO LATORRE/Flickr

Passaredo

Em maio de 2019, a companhia aérea Passaredo, hoje Voe Pass, chegou a anunciar voos comerciais no aeroporto de Mário Pereira Lopes com aeronaves ATR 72-500, com capacidade para até 68 passageiros, partindo de São Carlos para Ribeirão Preto, porém o negócio não prosperou devido a pandemia de Covid-19.

A operação na cidade era uma contrapartida ao programa “São Paulo Pra Todos”, que reduziu o imposto da alíquota cobrada sobre o querosene de aviação de 25% para 12%. As companhias aéreas deveriam a oferecer mais voos a partir de diversos aeroportos do interior.

Leia Também