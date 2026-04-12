ICMC será polo regional do Simpósio Brasileiro de Computação na Educação Básica

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A terceira edição do Simpósio Brasileiro de Computação na Educação Básica (SBC-EB) já tem data e local definidos: o evento será realizado entre os dias 6 e 8 de maio de 2026, com sede em Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Além disso, contará com polos distribuídos por todas as regiões do país, incluindo São Carlos, ampliando o acesso de educadores e pesquisadores às discussões.

A iniciativa é promovida pela Sociedade Brasileira de Computação e ocorre em conjunto com o Simpósio Brasileiro de Educação em Computação. O objetivo é reunir docentes, gestores públicos e escolares, pesquisadores e estudantes de licenciatura para debater desafios, experiências e caminhos relacionados ao ensino da computação na educação básica.

Neste ano, o evento ganha ainda mais relevância com a implementação do Complemento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) voltado à computação, que passa a ser adotado pelas escolas brasileiras. A proposta é contribuir com a formação de profissionais da educação e apoiar a inserção efetiva da área no currículo escolar.

Além da sede em Campo Grande, o SBC-EB terá polos regionais em diferentes cidades do país. No Sudeste, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, será responsável por sediar as atividades em São Carlos. Também haverá polos em Marabá (Norte), Recife (Nordeste) e Porto Alegre (Sul).

O simpósio pretende funcionar como um espaço de troca de experiências e aprendizado, incentivando a apresentação de práticas pedagógicas e pesquisas voltadas à educação básica. Os interessados em participar devem realizar inscrição prévia, disponível no site oficial do evento ou por meio de formulário gratuito disponibilizado pelo ICMC.

O prazo para submissão de trabalhos segue aberto até 13 de fevereiro de 2026. Podem ser enviados resumos expandidos com propostas originais de atividades ou relatos de aplicação, desde que acompanhados de análise crítica dos resultados e alinhados às diretrizes da BNCC Computação.

No polo de São Carlos, a organização ficará a cargo do Mestrado Profissional em Ensino de Computação (PROFCOMP), com apoio da Rede de Ensino Brasileira em Engenharias e Ciências Exatas (REBECA) e do Laboratório de Computação Aplicada à Educação e Tecnologia Social Avançada (CAEd). A expectativa é reunir cerca de 50 participantes na cidade, número que pode representar recorde de público local.

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