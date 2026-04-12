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domingo, 12 de abril de 2026
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Educadores participam da 1ª Parada Pedagógica em São Carlos

12 Abr 2026 - 12h10Por Jessica CR
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Educadores participam da 1ª Parada Pedagógica em São Carlos -

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos realiza, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, a 1ª Parada Pedagógica, iniciativa que reúne profissionais da rede municipal em uma ampla programação formativa voltada ao fortalecimento da educação pública.

Com o tema “Educação como Direito Humano: Inclusão, Equidade e Sustentabilidade nos Territórios Escolares”, o encontro se propõe a ser um espaço estratégico de formação continuada, reunindo educadores em diversas frentes temáticas. O objetivo é fortalecer as práticas pedagógicas e aprimorar a gestão educacional, reforçando o papel da escola como promotora de inclusão, equidade e sustentabilidade.

A programação será descentralizada, com atividades em diferentes pontos da cidade, como a OAB São Carlos, UNICEP, UFSCar, Paço Municipal de São Carlos, Museu Mário Tolentino, SEST/SENAT, SINDSPAM, Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odette dos Santos, ACISC e Fundação Pró-Memória de São Carlos.

De acordo com a Secretaria, a proposta é promover a formação continuada por meio de diferentes abordagens, incluindo educação antirracista, educação ambiental, educação especial e gestão educacional. Além disso, o evento busca incentivar o diálogo entre profissionais da educação e fortalecer a troca de experiências entre diferentes áreas de atuação.

Programação

A programação da 1ª Parada Pedagógica está organizada em quatro eixos principais:

I – Educação Antirracista na Primeira Infância

  • “Raízes que Embalam: Educação Antirracista na Primeira Infância”
    Local: SEST/SENAT
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
  • “Onde o Brincar Encontra o Pertencer”
    Local: OAB São Carlos
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

II – Educação Ambiental na Educação Infantil

  • “Explorar, Brincar e Cuidar: Educação Ambiental para Crianças Pequenas”
    Local: UNICEP – São Carlos
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
  • “Educar para Sentir e Cuidar: Empatia e Educação Ambiental na Educação Infantil”
    Local: UNICEP – São Carlos
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

III – Educação Especial na Primeira Infância

  • “Conviver, Expressar e Pertencer: Inclusão na Educação Infantil”
    Local: Anfiteatro Bento Prado Júnior – UFSCar
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
  • “Altas Habilidades/Superdotação: Quando os Talentos da Infância Encontram Olhares que Acolhem”
    Local: Anfiteatro Educação Especial – UFSCar
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
  • “Literatura Infantil e Inclusão: Histórias que Acolhem”
    Local: Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos”
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30
  • “Onde o Cuidado Encontra o Aprender: Caminhos de Inclusão na Primeira Infância”
    Local: ACISC
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

IV – Rede de Apoio e Gestão

  • “Fluxos Administrativos”
    Local: Paço Municipal
    Data/horário: 17/04 – 8h às 12h
  • “Desenhar, Escutar e Dialogar”
    Local: Fundação Pró-Memória
    Data/horário: 14/04 – 8h às 12h
  • “Boas práticas para a prevenção de doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados”
    Local: SINDSPAM
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
  • “Postura corporal no trabalho”
    Local: Museu Mário Tolentino
    Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30

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