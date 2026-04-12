Educadores participam da 1ª Parada Pedagógica em São Carlos

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos realiza, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, a 1ª Parada Pedagógica, iniciativa que reúne profissionais da rede municipal em uma ampla programação formativa voltada ao fortalecimento da educação pública.
Com o tema “Educação como Direito Humano: Inclusão, Equidade e Sustentabilidade nos Territórios Escolares”, o encontro se propõe a ser um espaço estratégico de formação continuada, reunindo educadores em diversas frentes temáticas. O objetivo é fortalecer as práticas pedagógicas e aprimorar a gestão educacional, reforçando o papel da escola como promotora de inclusão, equidade e sustentabilidade.
A programação será descentralizada, com atividades em diferentes pontos da cidade, como a OAB São Carlos, UNICEP, UFSCar, Paço Municipal de São Carlos, Museu Mário Tolentino, SEST/SENAT, SINDSPAM, Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odette dos Santos, ACISC e Fundação Pró-Memória de São Carlos.
De acordo com a Secretaria, a proposta é promover a formação continuada por meio de diferentes abordagens, incluindo educação antirracista, educação ambiental, educação especial e gestão educacional. Além disso, o evento busca incentivar o diálogo entre profissionais da educação e fortalecer a troca de experiências entre diferentes áreas de atuação.
Programação
A programação da 1ª Parada Pedagógica está organizada em quatro eixos principais:
I – Educação Antirracista na Primeira Infância
- “Raízes que Embalam: Educação Antirracista na Primeira Infância”
Local: SEST/SENAT
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
- “Onde o Brincar Encontra o Pertencer”
Local: OAB São Carlos
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
II – Educação Ambiental na Educação Infantil
- “Explorar, Brincar e Cuidar: Educação Ambiental para Crianças Pequenas”
Local: UNICEP – São Carlos
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
- “Educar para Sentir e Cuidar: Empatia e Educação Ambiental na Educação Infantil”
Local: UNICEP – São Carlos
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
III – Educação Especial na Primeira Infância
- “Conviver, Expressar e Pertencer: Inclusão na Educação Infantil”
Local: Anfiteatro Bento Prado Júnior – UFSCar
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
- “Altas Habilidades/Superdotação: Quando os Talentos da Infância Encontram Olhares que Acolhem”
Local: Anfiteatro Educação Especial – UFSCar
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
- “Literatura Infantil e Inclusão: Histórias que Acolhem”
Local: Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos”
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30
- “Onde o Cuidado Encontra o Aprender: Caminhos de Inclusão na Primeira Infância”
Local: ACISC
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
IV – Rede de Apoio e Gestão
- “Fluxos Administrativos”
Local: Paço Municipal
Data/horário: 17/04 – 8h às 12h
- “Desenhar, Escutar e Dialogar”
Local: Fundação Pró-Memória
Data/horário: 14/04 – 8h às 12h
- “Boas práticas para a prevenção de doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados”
Local: SINDSPAM
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h
- “Postura corporal no trabalho”
Local: Museu Mário Tolentino
Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30