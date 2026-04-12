Educadores participam da 1ª Parada Pedagógica em São Carlos

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos realiza, nos dias 16 e 17 de abril de 2026, a 1ª Parada Pedagógica, iniciativa que reúne profissionais da rede municipal em uma ampla programação formativa voltada ao fortalecimento da educação pública.

Com o tema “Educação como Direito Humano: Inclusão, Equidade e Sustentabilidade nos Territórios Escolares”, o encontro se propõe a ser um espaço estratégico de formação continuada, reunindo educadores em diversas frentes temáticas. O objetivo é fortalecer as práticas pedagógicas e aprimorar a gestão educacional, reforçando o papel da escola como promotora de inclusão, equidade e sustentabilidade.

A programação será descentralizada, com atividades em diferentes pontos da cidade, como a OAB São Carlos, UNICEP, UFSCar, Paço Municipal de São Carlos, Museu Mário Tolentino, SEST/SENAT, SINDSPAM, Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odette dos Santos, ACISC e Fundação Pró-Memória de São Carlos.

De acordo com a Secretaria, a proposta é promover a formação continuada por meio de diferentes abordagens, incluindo educação antirracista, educação ambiental, educação especial e gestão educacional. Além disso, o evento busca incentivar o diálogo entre profissionais da educação e fortalecer a troca de experiências entre diferentes áreas de atuação.

Programação

A programação da 1ª Parada Pedagógica está organizada em quatro eixos principais:

I – Educação Antirracista na Primeira Infância

“Raízes que Embalam: Educação Antirracista na Primeira Infância”

Local: SEST/SENAT

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

Local: SEST/SENAT Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h “Onde o Brincar Encontra o Pertencer”

Local: OAB São Carlos

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

II – Educação Ambiental na Educação Infantil

“Explorar, Brincar e Cuidar: Educação Ambiental para Crianças Pequenas”

Local: UNICEP – São Carlos

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

Local: UNICEP – São Carlos Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h “Educar para Sentir e Cuidar: Empatia e Educação Ambiental na Educação Infantil”

Local: UNICEP – São Carlos

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

III – Educação Especial na Primeira Infância

“Conviver, Expressar e Pertencer: Inclusão na Educação Infantil”

Local: Anfiteatro Bento Prado Júnior – UFSCar

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

Local: Anfiteatro Bento Prado Júnior – UFSCar Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h “Altas Habilidades/Superdotação: Quando os Talentos da Infância Encontram Olhares que Acolhem”

Local: Anfiteatro Educação Especial – UFSCar

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

Local: Anfiteatro Educação Especial – UFSCar Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h “Literatura Infantil e Inclusão: Histórias que Acolhem”

Local: Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos”

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30

Local: Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos” Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 “Onde o Cuidado Encontra o Aprender: Caminhos de Inclusão na Primeira Infância”

Local: ACISC

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

IV – Rede de Apoio e Gestão

“Fluxos Administrativos”

Local: Paço Municipal

Data/horário: 17/04 – 8h às 12h

Local: Paço Municipal Data/horário: 17/04 – 8h às 12h “Desenhar, Escutar e Dialogar”

Local: Fundação Pró-Memória

Data/horário: 14/04 – 8h às 12h

Local: Fundação Pró-Memória Data/horário: 14/04 – 8h às 12h “Boas práticas para a prevenção de doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados”

Local: SINDSPAM

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h

Local: SINDSPAM Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30 | 17/04 – 8h às 12h “Postura corporal no trabalho”

Local: Museu Mário Tolentino

Data/horário: 16/04 – 13h30 às 17h30

Leia Também