UFSCar realiza pesquisa sobre acesso e permanência de estudantes indígenas com deficiência no ensino superior

Crédito: (Imagem: CCS/UFSCar)

Um estudo desenvolvido na área de Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos está investigando as condições de ingresso e permanência de estudantes indígenas com deficiência nas instituições federais brasileiras. A pesquisa está em fase de coleta de dados e busca voluntários de diferentes regiões do país para participação.

De acordo com a pesquisadora Josineide Jacilda da Silva, do povo Atikum, de Pernambuco, e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) da UFSCar, ainda há uma lacuna significativa de estudos sobre essa realidade. “Quando olhamos para a realidade de estudantes indígenas com deficiência, essa modalidade de ensino é um espaço pouco investigado, com processos de invisibilização e exclusão, como aponta a literatura atual”, destaca.

A pesquisadora ressalta que, embora tenham ocorrido avanços no acesso de indígenas ao ensino superior — principalmente por meio de políticas de ações afirmativas —, a presença desses estudantes ainda enfrenta desafios. “A educação superior indígena é uma interface em construção, marcada por muitas conquistas, mas também por ausências. Esse cenário exige um olhar atento às relações interseccionais e à luta por direitos, tanto do movimento indígena quanto das pessoas com deficiência”, explica.

A pesquisa tem abordagem qualitativa e será realizada por meio de entrevistas online, com roteiro semiestruturado, via Google Meet. Também será utilizada a metodologia indígena do Tehêy, que inclui a construção de narrativas a partir de desenhos e rodas de conversa virtuais, buscando valorizar as experiências dos participantes.

Como participar

Podem participar estudantes indígenas com deficiência matriculados em universidades federais. Os interessados devem preencher o formulário disponível em https://bit.ly/4vfeS0h ou entrar em contato diretamente com a pesquisadora pelo WhatsApp (16) 98178-9582 ou pelo e-mail josineide@estudante.ufscar.br.

A proposta é selecionar dois participantes de cada região do Brasil, permitindo uma análise ampla das diferentes realidades. “A ideia é trazer essas vozes para compreender os contextos que geram ausências e, a partir disso, pensar estratégias que contribuam para a transformação em presenças”, afirma Josineide.

Contribuições esperadas

Intitulada “Indígenas com deficiência nas universidades federais brasileiras: entre presenças e ausências”, a pesquisa é orientada pela professora Rosimeire Maria Orlando, do Departamento de Psicologia da UFSCar, e conta com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

O estudo já foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 92321325.2.0000.5504) e pretende contribuir para o avanço da Educação Especial no país, além de subsidiar políticas e ações institucionais que promovam o acesso e a permanência de estudantes indígenas com deficiência no ensino superior brasileiro.

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