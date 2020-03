Adolescente segue desaparecido no Valparaíso; buscas serão retomadas nesta terça-feira

Bicicleta de Fabrício foi encontrada ao lado de uma represa - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Polícia Adolescente desaparece após deixar bicicleta perto de lago no Valparaíso

O adolescente Fabrício da Silva Reis, de 15 anos, continua desaparecido. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros devem retomar as buscas ainda na manhã desta terça-feira (17) no conjunto de chácaras Valparaíso.

A mãe relatou à Polícia que a família foi dormir na noite de domingo (15) e que o adolescente estava na sala e, posteriormente, foi para o quarto assistir vídeos. A mãe disse que acorda todos os dias por volta das 5h40 para avisar o filho para ir para a escola. Entretanto, na manhã desta segunda-feira ela foi até o quarto e não encontrou Fabrício. Em seguida foi até o quintal e não localizou a bicicleta dele. A família então ficou desesperada e iniciou a busca pelo adolescente com ajuda de populares.

Um conhecido avisou o pai do garoto que populares tinham encontrado a bicicleta perto de uma represa, na região do Valparaiso II, cerca de dois quilômetros de onde o garoto mora.

Por volta das 8h de ontem, o Corpo de Bombeiros, a PM e o Canil chegaram ao local. Os bombeiros, sob o comando do sargento Poleti, entraram no lago para saber se o jovem estava no interior, porém ele não foi localizado.

O cachorro Burle do BAEP também fez varredura pela mata, mas não encontrou Fabrício.

A reportagem tomou conhecimento que o jovem estuda em Água Vermelha e uma das amigas recebeu uma mensagem dele durante a noite. O jovem disse que se ele não fosse para escola hoje era para dizer que ele amava muito a família e que gosta muito da amiga e de um colega. Disse ainda que estava cansado de sofrer neste mundo.

Quem tiver informações sobre o Fabrício deve ligar para o telefone 190.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também