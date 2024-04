Evento gratuito reunirá universitárias para desenvolver aplicativos ou sites de combate à violência de gênero

Criar aplicativos ou sites para combater a violência de gênero é o objetivo do Hackathon Women in Tech, um evento gratuito que reunirá quem se identifica com o gênero feminino e está cursando graduação ou pós-graduação em qualquer universidade. A iniciativa acontecerá presencialmente no Onovolab, no centro de São Carlos, dia 19 de maio, domingo, com início às 8h30 e previsão de término às 19 horas.

Para participar, basta se inscrever até dia 30 de abril acessando este link: https://bit.ly/hackathon-women-in-tech. Organizado pelo grupo de extensão Women in Tech, o evento oferece 60 vagas. Cada participante será alocada em um time formado por até quatro integrantes. Mas não é preciso ter um time formado para se inscrever, assim como não é necessário ter qualquer conhecimento técnico prévio.

Todas as inscritas serão convidadas para participar de um evento online preparatório, que acontecerá dia 11 de maio a partir das 14 horas. Nesse dia, as inscritas terão a oportunidade de assistir a palestras e workshops sobre diversos temas como, por exemplo, Git/Github e Figma. A presença no evento online não é obrigatória, mas as organizadoras recomendam que as inscritas participem a fim de que se preparem melhor para o Hackathon e obtenham mais informações sobre o tema (combate à violência de gênero). Todo o conteúdo do dia 11 de maio será disponibilizado online posteriormente.

Sobre o Women in Tech

Vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, o grupo tem como missão incentivar a presença feminina nas áreas de ciências e tecnologia, que tradicionalmente são vistas como majoritariamente masculinas. Coordenado pela professora Sarita Bruschi, do ICMC, o grupo busca discutir a falta de representatividade feminina e incentivar mais mulheres a ingressarem nessas áreas do conhecimento por meio da realização de eventos, reuniões e debates.

