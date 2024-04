Tecnologia para recuperação de pastagens será apresentada na Agrishow pela Embrapa São Carlos

Sustentável, o Guandu BRS Mandarim apresenta bons resultados para recuperar áreas degradadas de pastagem - Crédito: Juliana Sussai

A Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos, participa da 29ª edição da Agrishow, em Ribeirão Preto, com a tecnologia para recuperação de pastagens degradadas, a forrageira Guandu BRS Mandarim.

Além da leguminosa, os participantes que visitarem o estande da Embrapa na feira, de 29 de abril a 3 de maio, vão conhecer o Sistema Antecipe, desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo.

Neste ano, nove centros de pesquisa da Embrapa apresentam 23 soluções tecnológicas para produtores de diferentes cadeias de produção.

Guandu BRS Mandarim

A leguminosa Guandu BRS Mandarim, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste, tem apresentado bons resultados para recuperar áreas degradadas quando consorciada com braquiária. Com alto potencial para adubação verde, ela melhora a fertilidade do solo e a qualidade do pasto.

O uso do Mandarim dispensa a adubação nitrogenada para recuperar o pasto, uma vez que o resíduo proveniente da sua roçada funciona como adubo verde, disponibilizando nitrogênio no sistema. De acordo com pesquisas da Embrapa Pecuária Sudeste, o material roçado agrega mais de 200 kg/ha de Nitrogênio (N) na pastagem. Mais um benefício, principalmente para o período seco, quando a pastagem não está em boas condições, é servir de alimento para os bovinos.

Sistema Antecipe

Trata-se de um método de semeadura intercalar do milho, sorgo ou espécies forrageiras nas entrelinhas da soja. Esse plantio pode ser realizado até 20 dias antes da colheita da oleaginosa, permitindo o estabelecimento precoce da cultura em segunda safra.

A tecnologia reduz os riscos de perda de produtividade de safrinha por condições climáticas adversas no final do verão e início de outono.

Desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo, é composta por um sistema de produção de grãos, uma semeadora-adubadora especificamente desenvolvida para este sistema de cultivo, que estará disponível para visualização aos visitantes do estande.

