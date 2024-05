Evento leva mercado livre de energia aos empresários de São Carlos

Martins: ““Desde o começo deste ano, empresas que consomem mais de R$ 5 mil podem escolher de quem comprar energia” - Crédito: Divulgação

Quanto vou economizar com energia, migrando meu negócio para o mercado livre, e como é esse processo? Essas são algumas das dúvidas que a CPFL Soluções, especialista em planejamento energético, vai ajudar empresários de São Carlos e região a responderem durante o evento O Futuro mora no Mercado livre de Energia, que será realizado em parceria com a Walking Together (WT), no próximo dia 16. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas.

“Desde o começo deste ano, empresas que consomem mais de R$ 5 mil podem escolher de quem comprar energia, qual a fonte, qual a quantidade e qual preço quer pagar. Todas essas escolhas são possíveis no Mercado Livre. Mas é importante ter uma parceira especializada para ajudar em todo o processo”, afirma Ricardo Martins, coordenador da CPFL Soluções. A empresa estima que mais de 600 unidades consumidoras de média e alta tensão, na região de São Carlos, já estejam aptas para migrar ao ambiente de contratação livre (ACL). São comércios, redes de serviço e varejo de pequeno e médio porte que se enquadram às exigências previstas pela Portaria 50/2022 do Ministério de Minas e Energia. Ela permite a clientes pertencentes ao Grupo A (indústrias, escritórios comerciais e empresas de serviço e varejo) migrarem para o mercado livre de energia. A medida passou a valer em janeiro.

Ao longo dos últimos 20 anos, grandes consumidores de energia têm optado pela migração como forma de otimizar seu consumo e obter descontos na conta de energia elétrica. “As vantagens desse modelo de contratação são atrativas e consistentes, o que justifica empresas adotarem esse movimento na busca por economia, sustentabilidade e crescimento de seus negócios. No entanto, o processo exige que os consumidores tenham suporte de gestão, por meio de empresas sólidas, principalmente no cenário desafiador de baixa de reservatórios, como o constatado este ano. Isso significa que é preciso um parceiro capaz de entregar a energia contratada, independentemente da volatilidade do mercado”, explica Martins.

Agenda exclusiva para São Carlos e região

Durante o encontro, será possível não só desmistificar essa nova forma de comprar energia, mas também conhecer de perto os produtos desenvolvidos pela CPFL Soluções, como o Economia Garantida de Energia, que permite a empresas migrarem do mercado cativo para o livre de forma simples e rápida, com desconto fixo mensal na conta de luz garantido em contrato.

O Futuro mora no Mercado Livre de Energia é uma das agendas do Growing Together, iniciativa da WT que aborda temas ligados à inovação, gestão, tecnologia, eficiência, governança, entre outros, para dar suporte ao desenvolvimento de empresas de pequenas cidades do País.

Faça uma simulação online: Se sua empresa gasta mais de R$ 5 mil em energia e economizar com esses custos é um de seus objetivos, não perca tempo. Entre agora no simulador da CPFL Soluções e descubra qual a porcentagem de desconto o seu negócio pode obter ao migrar para o Mercado Livre de energia. É simples, rápido e gratuito.

Acesse: https://bit.ly/simuladorcpfl

Mais Informações: CPFL Soluções - Inovação é repensar a sua energia (cpflsolucoes.com.br)

Encontro

Data: 16/05/2024

Horário: das 19h às 22h

Local: Nanmi Restaurante e Lounge Bar – rua São Sebastião, 1555, Centro, São Carlos

Link para inscrição: Link de Inscrição: Growing Together São Carlos/SP (google.com)

