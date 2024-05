Prefeitura de São Carlos anuncia novos investimentos

Crédito: divulgação

O vice-prefeito de São Carlos Edson Ferraz e o secretário de Governo, Netto Donato, anunciaram nesta quarta-feira (15/05), no auditório do Paço Municipal, mais três grandes investimentos para a cidade: investimento de mais R$ 35 milhões em recapeamento de vias, implantação de mais 22 mil lâmpadas de LED e construção de um poço profundo na região do Cedrinho.

O recapeamento vai chegar em outros 43 bairros da cidade de 10 regiões diferentes, como por exemplo, Azulville, Castelo Branco, Américo Alves Margarido, Santa Marta, Pacaembu, Douradinho, Marginal da Chaminé, entre outros locais. “Já recuperamos mais de 400 Km de vias públicas. De 2017 a 2020, foram 3.800 quarteirões recuperados. Depois com a pandemia o serviço foi paralisado. Retornando os trabalhos conseguimos fazer mais vias, totalizando 4.395 quarteirões. Sempre foi o desejo do prefeito Airton Garcia recuperar 100% das vias de São Carlos, e com mais esse investimento, pretendemos cumprir essa meta”, disse Netto Donato, secretário de Governo.

Também foi anunciada a ampliação da iluminação de LED na cidade. “A CPFL investiu R$ 8 milhões para trocar 10.130 pontos de iluminação pública, o que corresponde a 1/3 da iluminação da cidade. Agora a Prefeitura vai assinar um novo contrato com a CPFL para substituir mais 22 mil lâmpadas, chegando a outros 2/3 da cidade, um investimento de R$ 12 milhões”, confirmou o vice-prefeito Edson Ferraz.

Outra importante obra foi anunciada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). “Vamos construir um poço profundo na região do Cedrinho, com capacidade de 6 milhões de litros/dia, para acabar com a falta de água no grande Cidade Aracy, um investimento de R$ 10.941,000,00. No próximo dia 12 de junho vamos realizar a primeira sessão pública do processo licitatório”, explicou o engenheiro Mariel Olmo, presidente do SAAE.

O SAAE também confirmou para o próximo mês a entrega da obra de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), investimento de R$ 54.984.000,00, sendo R$ 28.810.000,00 recursos da Caixa Econômica Federal e R$ 26.174.000,00 da Prefeitura. A ETE terá capacidade para tratar o esgoto de uma população de até 380.000 habitantes, sendo que a previsão desse número de habitantes deve ser atingida somente em 2031.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, a parceria entre Câmara e Prefeitura tem dado resultados positivos para a cidade. “A união política tem trazido benefícios para a população, hoje mesmo foram anunciadas mais três grandes obras, entre tantas outras já entregues”.

Netto Donato e Edson Ferraz também apresentaram as obras já executadas e entregues como ampliação da vazão do córrego do Mineirinho na chegada do córrego Monjolinho (R$ 1,8 milhão); ampliação da ponte no Recreio dos Bandeirantes sobre o Córrego Monjolinho a jusante da linha férrea (R$ 2,3 milhões); reconstrução da ponte sobre o córrego Lazarine, na rua General Osório, próximo ao Jardim Cardinalli (R$ 1.4 milhão); construção de dois importantes piscinões de águas pluviais que estão hoje na bacia do Córrego Simeão: o piscinão da CDHU, que já está retendo 22.000 m3, e o da Travessa 8, na Vila Prado, que vem exercendo sua função plena, retendo 35.000 m3 (investimento de R$ 3,5 milhões); drenagem de águas pluviais com compactação e recomposição asfáltica e sarjetões na região do bairro Cidade Aracy, nas avenidas Tetracampeonato e Arnoldo de Almeida Pires e na rua Natalino Sbampato (R$ 2,6 milhões); drenagem na Lagoa Serena. A obra fez parte da terceira etapa do projeto de drenagem que começou na Praça Itália (R$ 1,8 milhão); obras de pavimentação e de drenagem em ruas do Residencial Itamaraty (R$ 1,8 milhão); pavimentação e drenagem das vias do Parque São José (R$ 7 milhões) e duplicação a avenida Drº Heitor José Reali (R$ 1 milhão).

As obras em andamento também foram apresentadas, como a pavimentação de 12 vias pelo programa Nossa Rua; ampliação da capacidade de vazão do córrego Monjolinho, obra realizada pela Rumo e avaliada em R$ 80 milhões para acabar com as enchentes na região da Rotatória Cristo; recuperação da estrutura do Viaduto 4 de Novembro e construção de uma nova alça de saída do viaduto, obra também da Rumo, um investimento de R$ 15 milhões.

Na área da Educação as reformas e ampliações de escolas foram o destaque. Na lista estavam a ampliação do CEMEI Renato Jansen (R$ 330 mil); construção de novos CEMEIs, um no Planalto Verde (R$ 2,7 milhões) e outro no Ipê Mirim (R$ 3,2 milhões); assinatura de contrato para a construção de uma escola estadual no Jardim Ipanema (R$ 8,2 milhões); novas salas de aula e cobertura no CEMEI Regina Melchíades; ampliação do CEMEI Nilson Gonçalves, novas salas de aulas construídas no CEMEI Vicente Botta; novas salas de aula, banheiros e um parque no CEMEI Olivia Carvalho; ampliação, reforma da cozinha, das salas de aula e dos banheiros adaptados do CEMEI Maria Alice Vaz de Macedo e retomada da Obra do CEMEI de Água Vermelha (R$ 3,2 milhões), além da contratação de mais de 150 professores via concurso público e de merendeiras.

Já na área da saúde as principais conquistas estão na contratação de mais médicos, oferta de novos serviços e reforma de unidades de saúde. Foram citadas e inauguração do Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes” (R$ 345 mil); reforma da UPA do Cidade Aracy (R$ 500 mil); reforma da UBS da Vila Isabel (R$ 995 mil); reforma da UBS do Cidade Aracy (R$ 573 mil); reforma da USF do Antenor Garcia (R$ 305.468,00) e reforma da USF do São Carlos VIII (R$ 275 mil).

Para o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, a administração do prefeito Airton Garcia está fazendo uma excelente gestão na área da saúde. “Foi o governo que pagou as dívidas com a Santa Casa deixados por outras administrações, caso do pagamento dos extra-tetos. Isso tudo foi fundamental para a Santa Casa sobreviver”.

Também participaram do anúncio de novos investimentos os vereadores Lucão Fernandes, Ubirajara Teixeira (Bira), professora Neusa, Dé Alvim, Elton Carvalho, Roselei Françoso, Robertinho Mori, Sérgio Rocha, Thiago de Jesus, Thiago Parelli, Bruno Zancheta, Malabim, Marquinho Amaral e o ex-vereador Moisés Lazarine.

