Acolhimento no Nacional Inn reúne profissionais da rede municipal ne ensino

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Educação (SME) realizou nesta quarta-feira, 1, no anfiteatro do Hotel Nacional Inn, o acolhimento de todos os profissionais da rede municipal de ensino, incluindo professores da Educação Infantil, do Fundamental I, do Fundamental II, da Educação de Jovens e Adultos (EJA), merendeiras, agentes educacionais, auxiliares administrativos, diretores e coordenadores.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, fez a apresentação da nova equipe de gestão da SME, do calendário letivo e de projetos que serão desenvolvidos em 2023.

O Conto e (Re) Encontro da SME teve ainda, a entrega de notebooks e mochilas para 1.284 professores e palestra com Escobar Nogueira, encerrando com a apresentação musical com André de Souza e Maria Butcher.

Roselei Françoso ressaltou que a reunião de boas-vindas foi especial para receber a família da Educação. “Aproveitamos esse encontro e entregamos um notebook para cada um dos professores para ajudar nas tarefas diárias desses profissionais. Também deixamos claro que a nossa missão é cuidar da manutenção das escolas, além da ampliação de vagas, inclusive para a educação integral. Estamos começando mais um ano letivo, na semana que vem nossas crianças retornam as salas de aula e os desafios serão grandes, mas estamos preparados para esse trabalho”, afirmou Roselei Françoso.

O secretário de Governo, Netto Donato, também recepcionou os profissionais em nome do prefeito Airton Garcia e enfatizou que a Educação é prioridade dessa administração. “Estamos oferecendo melhor condições de trabalho aos professores. Recentemente conseguimos resolver a questão do professor PIII com a contratação eventual para cobrir os espaços necessários no crescimento da rede. A pedido do prefeito Airton Garcia também estamos acompanhando as ampliações e reformas de escolas, como também a construção de novas unidades”, disse Donato.

No período da noite, das 19h às 21h30, no auditório do Paço Municipal, a reunião foi realizada com os Professores IV. A programação foi a mesma do período matutino e vespertino.

Também participaram do acolhimento dos profissionais da Rede Municipal de Ensino, o vice-prefeito Edson Ferraz, o secretário municipal de Comunicação, Leandro Severo, o vereador André Rebello, o vereador Bruno Zancheta, representando o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral, além da equipe administrativa da SME.

VOLTA ÀS AULAS

Conforme já informado pela SME o ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino terá início no dia 6 de fevereiro. No total serão atendidos cerca de 16 mil alunos. Foram abertas 462 turmas na Educação Infantil e 255 turmas no Ensino Fundamental I e II. Fazem parte da Rede Municipal 61 unidades escolares, sendo 50 Centro Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), 10 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB’s) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA).

Para atender toda a Rede a SME tem hoje disponíveis cerca de 1.600 profissionais entre professores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, agentes educacionais e merendeiras.

