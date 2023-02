Abrigo Helena Dornfeld ganha sistema de energia solar avaliado em R$ 130 mil

Sistema fotovoltaico instalado no Abrigo Dona Helena Dornfeld: investimento vai gerar uma economia de R$ 60 mil por ano - Crédito: Divulgação

O Rotary Club São Carlos - Bandeirantes doou um sistema fotovoltaico de geração de energia solar, no valor de R$ 130 mil, para o Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld. O investimento vai gerar uma economia de R$ 60 mil por ano, permitindo que a entidade ofereça mais conforto aos idosos, com a instalação de novos ventiladores e até de ar-condicionado.

“Atualmente, nosso gasto com energia elétrica gira em torno de R$ 5 mil, é muito alto. E é sempre um desafio pagar essa conta, porque vivemos de doações. Então, quando temos necessidade de roupas, alimentos ou produtos de higiene, é até um pouco mais fácil de suprir, porque o povo são-carlense é muito generoso. Mas quando a questão depende de recursos financeiros, como conta de água, gás e conta de luz, é bem mais difícil levantar a verba”, relatou Ademir Bitelli, presidente do abrigo de idosos.

A iniciativa contou com o aporte de duas unidades internacionais - Rotary Club Calgary Downtown e Rotary Club Calgary Olympic, ambas do Canadá -, além de recursos do Rotary São Carlos - Bandeirantes e da Fundação Rotária.

“O Rotary junto com a sua Fundação Rotária, responsável pela avaliação de projetos e captação do dinheiro, tem alguns critérios para apoiar projetos: o alcance que a ação terá, a durabilidade e, sobretudo, seu foco, que deve contemplar uma das áreas de atuação do Rotary Club”, explicou Vicente Gonçalves Martins Júnior, Governador do Distrito 4540, que inclui 68 clubes.

Na busca por soluções para os diversos problemas da sociedade, o Rotary trabalha visando sete ações principais: promover a paz, combater doenças, fornecer água limpa e saneamento, cuidar da saúde de mães e filhos, apoiar a educação, favorecer o desenvolvimento econômico e proteger o meio ambiente.

Martins Junior esteve em São Carlos na última sexta-feira, 3, para fazer a inauguração do sistema fotovoltaico no abrigo. “Neste ano estamos celebrando o centenário da fundação do Rotary Clube do Brasil e, certamente, ficamos muito satisfeitos em servir ao próximo, difundir a integridade e realizar tudo com muita boa vontade”, ressaltou.

A visita foi acompanhada pelo presidente do Rotary Club São Carlos - Bandeirantes, Lemuel Roberto Bonifácio, e por outros membros do clube. E recebida com entusiasmo pela Direção do Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld.

"Para nós foi uma alegria indescritível. A economia de energia elétrica vai nos permitir dar mais aconchego para os nossos velhinhos, comprar frutas frescas e até fazer uma sobremesa mais elaborada. E boa parte dos recursos será investida na compra de medicamentos. Estamos muito felizes, será uma maravilha”, comemora a capelã do abrigo, Lourdes Bitelli. Atualmente, a entidade acolhe 28 idosos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A verba total conquistada pelo Rotary São Carlos - Bandeirantes gira em torno de R$ 160 mil, e contempla ainda um projeto de educação ambiental nas escolas estaduais da cidade e região.

“As escolas vão receber kits didáticos com uma placa pequena de energia solar que, de forma lúdica, mostra como um sistema fotovoltaico funciona. A proposta também é levar os alunos para visitar o abrigo, assim, além de poder conhecer um sistema fotovoltaico, também terão essa aproximação dos idosos, estimulando uma conduta mais humanitária”, comenta Guilherme Parsekian, membro do Rotary Club São Carlos - Bandeirantes.

Para o presidente do abrigo, a iniciativa só vem agregar valor ao trabalho. “A gente espera que a comunidade venha mesmo fazer visitas e conheça de perto tudo o que realizamos aqui. As visitas são abertas ao público, e eu acredito que essa iniciativa pode sensibilizar as pessoas para contribuir mais com a nossa entidade”, arrematou Bitelli.

