Abelhas são dispersas após atacar pessoas e motociclistas na SP-310

Integrantes do Corpo de Bombeiros durante a limpeza do acostamento: enxame dispersado - Crédito: Maycon Maximino

Parte da carga de açúcar que caiu de bitrem na manhã de segunda-feira, 16, após o pesado veículo tombar no km 229 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior-capital, continuou a causar inconvenientes.

Um enxame de abelhas Europa foi atraído e atacava pessoas que passavam pelas proximidades, bem como motociclistas.

Para dispersar os insetos, um auto bomba do Corpo de Bombeiros esteve no local e com o uso de água e espuma limpou o acostamento onde estava o açúcar.

