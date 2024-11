4º edição do Bazar Cultural acontece dia 23 de novembro no Aracy

O Bazar Cultural está de volta para sua quarta edição, trazendo uma tarde de solidariedade, diversão e serviços gratuitos para a comunidade do bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

O evento, organizado pelos membros da Campanha USP do Agasalho, será realizado no sábado, dia 23 de novembro, na EMEB Arthur Natalino Deriggi, das 10h30 às 17h.

Além de distribuir roupas e itens arrecadados ao longo do ano para moradores em situação de vulnerabilidade, o Bazar Cultural oferece uma programação variada e inclusiva. Com foco no bem-estar e na inclusão social, o evento contará com atividades como corte de cabelo, atendimento médico, jogos, contação de histórias e muito mais, garantindo opções de lazer para adultos e crianças.

Histórico e Expansão do Evento

O Bazar Cultural é um evento jovem, mas já se consolidou como tradição local, atraindo cerca de 450 pessoas na edição anterior. Neste ano, o objetivo é ampliar o alcance, contando com o apoio de empresas parceiras, que ajudarão a manter o evento acessível e gratuito para toda a comunidade. Com atividades ampliadas e mais atrações, a organização busca oferecer uma experiência ainda mais completa para os participantes.

Objetivo e Impacto Social

O Bazar Cultural foi criado para dar continuidade ao "Saída às Ruas" — evento de arrecadação realizado no primeiro semestre — e destinar roupas e doações à comunidade de Cidade Aracy. Além do apoio material, o evento proporciona momentos de lazer e convivência, reforçando os laços entre os membros da campanha e a comunidade local. Através desse encontro, promove-se solidariedade e inclusão social, impactando diretamente a qualidade de vida dos participantes.

Divulgação e Participação

Nas semanas que antecedem o evento, a divulgação será intensificada por meio de panfletagem e parcerias com comércios locais, garantindo que todos os moradores da região tenham conhecimento e acesso ao evento. Ao participar, os cidadãos contribuem para uma causa que transforma a vida de muitos, unindo-se em prol de um objetivo comum: melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam

Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (28) 99947-3751

