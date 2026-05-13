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quarta, 13 de maio de 2026
Brasil

Publicada a medida provisória que permite eliminar a "taxa das blusinhas"

13 Mai 2026 - 10h18Por Da redação
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Produtos importados de valor inferior a 50 dólares ficam livres de imposto Fonte: Agência Câmara de Notícias - Crédito: Divulgação/Agência de Notícias do Paraná Fonte: Agência Câmara de NotíciasProdutos importados de valor inferior a 50 dólares ficam livres de imposto Fonte: Agência Câmara de Notícias - Crédito: Divulgação/Agência de Notícias do Paraná Fonte: Agência Câmara de Notícias

A Medida Provisória 1357/26 atualiza as regras de tributação simplificada das remessas postais internacionais e permite zerar o Imposto de Importação para compras de até US$ 50 – conhecido como “taxa das blusinhas”.

A MP altera o Decreto-Lei 1.804/1980 e autoriza o Ministério da Fazenda a ajustar as alíquotas do Imposto de Importação aplicadas às compras internacionais realizadas por pessoas físicas.

Tanto a MP quanto a portaria foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (12) e já estão em vigor.

A MP permite que o Ministério da Fazenda reduza a alíquota do imposto, inclusive a zero, para remessas internacionais de até US$ 50, além de definir percentuais diferenciados conforme critérios de conformidade estabelecidos pela Receita Federal.

A MP mantém o limite de US$ 3 mil por remessa postal.

Como toda medida provisória, a norma já está em vigor a partir da publicação, mas precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias para virar lei.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

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