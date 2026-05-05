Onda de frio intensa deve atingir o Brasil no fim de semana do Dia das Mães

Pedestres se abrigam do frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Uma intensa massa de ar polar está sendo monitorada pela Climatempo e deve atingir o Brasil a partir desta sexta-feira (8), com impacto mais significativo durante o fim de semana, dias 9 e 10 de maio. A previsão indica uma mudança brusca nas condições do tempo, com frio mais rigoroso em diversas regiões do país.

De acordo com os dados meteorológicos, o ar frio começa a avançar pela região Sul, mas rapidamente se espalha, alcançando também áreas do Sudeste, Centro-Oeste e até partes do Norte. O período mais crítico deve ocorrer entre domingo (10) e terça-feira (12), quando o núcleo do sistema — região onde o frio é mais intenso — estará posicionado entre o norte da Argentina e o Paraguai, favorecendo a queda acentuada das temperaturas no território brasileiro.

Segundo a Climatempo, esta pode ser a incursão de ar polar mais forte registrada em 2026 até agora, superando o episódio de frio observado no início do mês. Com isso, cidades dessas regiões poderão registrar temperaturas inferiores a 10°C, especialmente durante as madrugadas.

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