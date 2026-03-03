(16) 99963-6036
quinta, 05 de marÃ§o de 2026
Brasil

LicenÃ§a-paternidade de atÃ© 20 dias Ã© aprovada no Senado

05 Mar 2026 - 06h32Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Pai caminha com filha em praia - CrÃ©dito: PexelsPai caminha com filha em praia - CrÃ©dito: Pexels

O projeto de lei (5811/2025), que amplia a licença-paternidade para 20 dias foi aprovado nesta quarta-feira (4), no Senado, e agora depende da sanção presidencial. 

O tema é debatido no Congresso Nacional há 19 anos, depois de apresentado pela ex-senadora Patrícia Saboya, em 2007, e relatado pela senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA).

O projeto cria ainda o salário-paternidade como benefício previdenciário. O objetivo é equiparar a proteção à paternidade às garantias já existentes para a maternidade. O texto também permite dividir o período da licença.

Segundo o texto aprovado, a licença começa a valer de forma gradual. 

  • 10 dias nos dois primeiros anos de vigência da lei.
  • 15 dias no terceiro ano
  • 20 dias a partir do quarto ano 

Entre os argumentos para aprovação do projeto, está a possibilidade de maior participação dos pais nos cuidados com os filhos recém-nascidos ou adotados. Outro direito seria o de garantir estabilidade no emprego durante e após a licença. 

No embasamento para a nova lei, a licença está descrita também como incentivo à igualdade de gênero no ambiente de trabalho, ao reconhecer a importância do papel paterno na criação dos filhos.

Quando foi aprovado na Câmara dos Deputados, em novembro do ano passado, o relator Pedro Campos (PSB-PE) afirmou que nenhum direito é mais fundamental do que o de nascer cercado de cuidado. O deputado lembrou que o tema era alvo de debates desde a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988

fonte Agência Brasil

Leia TambÃ©m

Correios abrem credenciamento para Pontos de Coleta em SÃ£o Carlos
Oportunidade 15h26 - 03 Mar 2026

Correios abrem credenciamento para Pontos de Coleta em SÃ£o Carlos

Aprovado projeto que autoriza farmÃ¡cias dentro de supermercados
Proposta segue para sanÃ§Ã£o06h27 - 03 Mar 2026

Aprovado projeto que autoriza farmÃ¡cias dentro de supermercados

Lua de sangue: alinhamento entre Sol, Terra e Lua marca eclipse de marÃ§o
Brasil06h43 - 02 Mar 2026

Lua de sangue: alinhamento entre Sol, Terra e Lua marca eclipse de marÃ§o

AtacadÃ£o fortalece estratÃ©gia e grupo prevÃª 109 postos de combustÃ­veis em operaÃ§Ã£o em 2026
Economia08h30 - 28 Fev 2026

AtacadÃ£o fortalece estratÃ©gia e grupo prevÃª 109 postos de combustÃ­veis em operaÃ§Ã£o em 2026

CÃ¢mara avanÃ§a com proposta que exige NFS-e para profissionais de enfermagem
Projeto de lei 09h12 - 27 Fev 2026

CÃ¢mara avanÃ§a com proposta que exige NFS-e para profissionais de enfermagem

Ãšltimas NotÃ­cias