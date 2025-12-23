Helena lidera ranking e é o nome mais registrado no Brasil em 2025

Bebê [imagem ilustrativa] - Crédito: Agência Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, Helena foi o nome mais registrado no Brasil. Somente em 2025, 28.271 meninas receberam o nome, consolidando uma trajetória de forte crescimento na preferência das famílias brasileiras.

O protagonismo de Helena não é recente. O nome, que já foi líder nacional na década de 1950, voltou a ganhar força nos últimos anos. Há dez anos, ocupava apenas a 45ª posição no ranking. Em 2017, subiu para o 21º lugar; em 2019, chegou à 15ª colocação. A partir de 2020, assumiu a liderança entre os nomes femininos, posição mantida em todos os anos seguintes, com exceção de 2022, quando foi superado por Maria Alice.

Os dados fazem parte de um levantamento elaborado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com base no Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne informações de cartórios de todo o país.

Ranking geral dos nomes mais registrados em 2025

Helena: 28.271

Ravi: 21.982

Miguel: 21.654

Maitê: 20.677

Cecília: 20.378

Heitor: 17.751

Arthur: 17.514

Maria Cecília: 16.889

Theo: 16.766

Aurora: 16.506

Nomes femininos mais registrados

Helena: 28.271

Maitê: 20.677

Cecília: 20.378

Maria Cecília: 16.889

Aurora: 16.506

Alice: 14.777

Laura: 14.487

Antonella: 10.436

Ísis: 10.378

Heloísa: 9.703

Nomes masculinos mais registrados

Ravi: 21.982

Miguel: 21.654

Heitor: 17.751

Arthur: 17.514

Theo: 16.766

Gael: 16.201

Bernardo: 15.395

Davi: 14.425

Noah: 14.182

Samuel: 14.021

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia, a escolha dos nomes vai além da preferência individual. “Ela reflete tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”, afirma.

A entidade destaca ainda a presença crescente de nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, apontando uma busca por simplicidade, boa sonoridade e conexão global. “A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, avalia a Arpen-Brasil.

