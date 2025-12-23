(16) 99963-6036
terça, 23 de dezembro de 2025
Dados são da Arpen-Brasil

Helena lidera ranking e é o nome mais registrado no Brasil em 2025

23 Dez 2025 - 07h19Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bebê [imagem ilustrativa] - Crédito: Agência Brasil Bebê [imagem ilustrativa] - Crédito: Agência Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, Helena foi o nome mais registrado no Brasil. Somente em 2025, 28.271 meninas receberam o nome, consolidando uma trajetória de forte crescimento na preferência das famílias brasileiras.

O protagonismo de Helena não é recente. O nome, que já foi líder nacional na década de 1950, voltou a ganhar força nos últimos anos. Há dez anos, ocupava apenas a 45ª posição no ranking. Em 2017, subiu para o 21º lugar; em 2019, chegou à 15ª colocação. A partir de 2020, assumiu a liderança entre os nomes femininos, posição mantida em todos os anos seguintes, com exceção de 2022, quando foi superado por Maria Alice.

Os dados fazem parte de um levantamento elaborado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com base no Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne informações de cartórios de todo o país.

Ranking geral dos nomes mais registrados em 2025

  • Helena: 28.271

  • Ravi: 21.982

  • Miguel: 21.654

  • Maitê: 20.677

  • Cecília: 20.378

  • Heitor: 17.751

  • Arthur: 17.514

  • Maria Cecília: 16.889

  • Theo: 16.766

  • Aurora: 16.506

Nomes femininos mais registrados

  • Helena: 28.271

  • Maitê: 20.677

  • Cecília: 20.378

  • Maria Cecília: 16.889

  • Aurora: 16.506

  • Alice: 14.777

  • Laura: 14.487

  • Antonella: 10.436

  • Ísis: 10.378

  • Heloísa: 9.703

Nomes masculinos mais registrados

  • Ravi: 21.982

  • Miguel: 21.654

  • Heitor: 17.751

  • Arthur: 17.514

  • Theo: 16.766

  • Gael: 16.201

  • Bernardo: 15.395

  • Davi: 14.425

  • Noah: 14.182

  • Samuel: 14.021

Segundo o presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia, a escolha dos nomes vai além da preferência individual. “Ela reflete tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”, afirma.

A entidade destaca ainda a presença crescente de nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, apontando uma busca por simplicidade, boa sonoridade e conexão global. “A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, avalia a Arpen-Brasil.

Leia Também

Bancos têm mudanças no atendimento durante Natal e Ano-Novo; confira o que abre e fecha
Fim de ano 06h41 - 23 Dez 2025

Bancos têm mudanças no atendimento durante Natal e Ano-Novo; confira o que abre e fecha

Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão
Brasil07h45 - 22 Dez 2025

Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão

Segunda parcela do 13&ordm; salário deve ser paga até a próxima sexta-feira
Brasil06h47 - 15 Dez 2025

Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até a próxima sexta-feira

Morre Marcelo VIPs, estelionatário que se passou por filho do dono da Gol
Brasil13h57 - 11 Dez 2025

Morre Marcelo VIPs, estelionatário que se passou por filho do dono da Gol

Governo federal confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026
Economia06h42 - 11 Dez 2025

Governo federal confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026

Últimas Notícias