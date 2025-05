Cestinha "inteligente" chega aos supermercados brasileiros

Cestinha inteligente - Crédito: Reprodução Abraas

A Nextop apresentou sua mais nova inovação para o varejo: a cestinha “inteligente”, equipada com sensores, câmeras e inteligência artificial, capaz de calcular o valor das compras em tempo real e permitir o pagamento direto no equipamento. A novidade foi lançada na APAS Show 2025 e já está em teste na flagship Nestlé Store São Paulo, com previsão de operação oficial em junho. A expectativa é alcançar 400 unidades em operação até dezembro, com projetos-pilotos também firmados com redes regionais do Sul e Sudeste.

Segundo a empresa, a cestinha oferece vantagens operacionais e econômicas ao varejista, como menor custo (15% do valor de um carrinho “inteligente”), menor espaço ocupado e redução significativa de perdas operacionais, graças à tripla validação dos produtos. Para o consumidor, os destaques são a ergonomia, a praticidade de pagamento sem necessidade de cadastro e o recebimento de comprovantes digitais. No entanto, o sucesso da implementação depende de treinamento das equipes, comunicação com os clientes e logística de recarga das baterias.

A novidade complementa a linha de soluções inteligentes da empresa, que já conta com os carrinhos “Smart Cart”, lançados em 2022. Essa tecnologia está em expansão nacional, presente em redes como Enxuto, Savegnago e Bistek, e já mostrou resultados como aumento no tíquete médio e redução de perdas. Ambas as soluções oferecem ainda oportunidades de receita com mídia digital no varejo (retail media) e reforçam o compromisso com sustentabilidade ao eliminar o uso de papel nas operações.

