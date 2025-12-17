UFSCar e Prefeitura oficializam cooperação estratégica na área da saúde

Crédito: divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Prefeitura de São Carlos firmaram, na última terça-feira (16/12), um acordo de cooperação interinstitucional voltado à formação de profissionais da saúde e à prestação conjunta de serviços à população. O documento foi assinado pela reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, e pelo prefeito Netto Donato, em cerimônia realizada no Paço Municipal.

Também participaram do encontro o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, e a presidente da Comissão Permanente de Ensino, Pesquisa e Extensão em Saúde (COPEPES), Adriana Barbieri Feliciano.

O acordo prevê a participação de docentes, técnicos-administrativos, estudantes de graduação e pós-graduação e residentes da UFSCar nas atividades da rede municipal de saúde, por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, ações conjuntas em saúde e iniciativas assistenciais.

Para o prefeito Netto Donato, a formalização da parceria representa mais um avanço na relação entre o município e a universidade. “O trabalho desenvolvido entre a Secretaria Municipal de Saúde e a UFSCar já apresenta resultados positivos. Com este acordo, os estudantes estarão ainda mais próximos da rede municipal de saúde”, destacou.

A reitora Ana Beatriz de Oliveira ressaltou a importância da parceria para a formação acadêmica e profissional dos estudantes. Segundo ela, alunos de graduação, pós-graduação e das residências médicas e multiprofissionais terão acesso aos equipamentos de saúde do município, possibilitando uma formação alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). “Essa vivência é fundamental e está prevista nos projetos pedagógicos da universidade”, afirmou.

De acordo com a reitora, os projetos considerarão os diferentes níveis de formação dos estudantes, que passam de uma atuação observacional, na graduação, até uma participação mais ativa e independente durante a residência, ampliando a capacidade de atendimento da rede municipal e promovendo uma rica troca de experiências entre os profissionais envolvidos.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, destacou que o convênio fortalece o SUS e contribui diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. “Essa parceria qualifica tanto os estudantes quanto os profissionais da rede, promovendo atualização, aperfeiçoamento e melhor atendimento à população. São cursos de excelência que envolvem não apenas a medicina, mas também áreas como enfermagem, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia”, afirmou. O convênio tem vigência de cinco anos, com possibilidade de renovação.

Durante a reunião, a reitora da UFSCar também anunciou a aprovação, pelo Conselho Universitário (ConsUni), da parceria com a Prefeitura para a implantação de um Centro Especializado de Reabilitação (CER III) na Unidade Saúde Escola (USE).

