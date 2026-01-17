(16) 99963-6036
Saúde

Santa Casa realiza primeira captação de órgãos do ano; doador é um jovem de 23 anos

17 Jan 2026 - 16h16Por Da redação
Santa Casa realiza primeira captação de órgãos do ano; doador é um jovem de 23 anos - Crédito: Divulgação

 

Neste sábado (17), a Santa Casa de São Carlos realizou a primeira captação de órgãos do ano. A doação foi possível após a confirmação de morte encefálica de um paciente de 23 anos, vítima de um grave acidente de moto.

Foram doados um coração, um fígado, dois rins e duas córneas. Cada órgão será destinado a um receptor diferente. O grande destaque da captação foi a doação do coração, que será transplantado em São Paulo. O fígado teve como destino Campinas e as córneas foram encaminhadas para Ribeirão Preto.

O transporte do coração foi realizado por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com o apoio essencial da Guarda Municipal de São Carlos e do Samu no deslocamento até o aeroporto. O procedimento é considerado uma verdadeira corrida contra o tempo, já que o órgão precisa chegar ao receptor em até quatro horas para que o transplante seja viável.

A captação mobilizou equipes da Santa Casa desde a madrugada, além de profissionais de instituições de referência.

Participaram do procedimento equipes do Incor de São Paulo, Unicamp e Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em uma atuação conjunta e altamente especializada.

De acordo com o membro da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e coordenador de enfermagem da UTI da Santa Casa, Tiago Clezer, o trabalho envolve preparo técnico, organização e sensibilidade.

“Desde a madrugada, nossas equipes estiveram mobilizadas, seguindo protocolos rigorosos e atuando de forma integrada com os serviços externos. É um processo complexo, que exige precisão, agilidade e, acima de tudo, respeito à história do doador e de sua família”, explicou.

O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valerio Morillas Junior, destacou o orgulho pelo trabalho realizado e deixou uma mensagem de solidariedade.

“Temos muito orgulho da nossa equipe, que atua com excelência técnica e profundo senso de humanidade. Em um momento de imensa dor, a família do doador fez um gesto de amor e solidariedade que vai salvar e transformar vidas. A eles, deixamos nosso respeito, gratidão e todo o nosso conforto”, afirmou.

Em 2025, a Santa Casa de São Carlos realizou 11 captações de órgãos, reforçando sua importância no sistema de transplantes.

